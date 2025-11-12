Gotówka, willa i złote zegarki! Majątek Daniela Obajtka zapiera dech

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-11-12 11:50

Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości — Daniel Obajtek — znalazł się pod lupą prokuratury. Choć śledczy badają jego decyzje z czasów kierowania koncernem, z oświadczenia majątkowego wynika, że jego finanse mają się doskonale - pisze "Fakt". Oszczędności i dochody polityka robią ogromne wrażenie.

Daniel Obajtek w okularach, w garniturze z krawatem, przemawia do mikrofonu, na tle logo Orlen. Artykuł o majątku byłego prezesa Orlenu znajdziesz na portalu Super Biznes.

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Daniel Obajtek w okularach, w garniturze z krawatem, przemawia do mikrofonu, na tle logo Orlen. Artykuł o majątku byłego prezesa Orlenu znajdziesz na portalu Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Daniel Obajtek stracił immunitet europosła, co otwiera drogę prokuraturze do przesłuchania go w sprawie umów Orlenu na usługi detektywistyczne.
  • W oświadczeniu majątkowym za 2024 r. Obajtek wykazał 950 tys. zł i 80 tys. euro oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz dzieła sztuki i zegarki warte 250 tys. zł.
  • Jego dochody w 2024 r. wyniosły m.in. 784 tys. zł z Orlenu, 595 tys. zł z doradztwa, 144 tys. zł z Orlen Synthos Green Energy oraz ponad 253 tys. zł z Parlamentu Europejskiego.
  • Obajtek ujawnił również zobowiązania, w tym pożyczkę z PKO SA (do spłaty 111 tys. zł) i 88 tys. zł wobec sprzedającego nieruchomość.

Daniel Obajtek bez immunitetu europosła

W październiku 2025 r. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Danielowi Obajtkowi. Decyzja ta otworzyła drogę do działań Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która wezwała europosła na przesłuchanie. Sprawa dotyczy dwóch umów na usługi detektywistyczne zawartych przez Orlen z firmą wskazaną przez Obajtka. Według prokuratora, wcześniej ta sama firma zajmowała się ochroną byłego prezesa i jego majątku. Sam zainteresowany podkreśla, że "wszelkie działania były związane z chronieniem interesów spółki".

Oszczędności i majątek byłego prezesa Orlenu

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka za 2024 r. wynika, że zgromadził on pokaźne środki finansowe. Choć jego zasoby w złotówkach nieco zmalały, to w przeliczeniu na waluty obce sytuacja wygląda znacznie lepiej. Obajtek posiada 950 tys. zł oraz 80 tys. euro, podczas gdy rok wcześniej deklarował 1 mln 50 tys. zł i 20 tys. euro. W praktyce oznacza to wzrost całkowitych oszczędności.

Wśród nieruchomości, jakie polityk ujawnił, znajduje się dom o powierzchni 270 m² i wartości 500 tys. zł, do którego przysługuje mu prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania. Dodatkowo posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3,49 ha oraz udział w nieruchomości o powierzchni 0,43 ha. W jego oświadczeniu znalazły się również dzieła sztuki i zegarki o wartości 250 tys. zł, czyli o 50 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Dochody z Orlenu, doradztwa i pracy za granicą

 Z tytułu prowadzenia działalności doradczej Obajtek uzyskał 595 tys. zł, natomiast jego pensja w Orlenie do lutego 2024 r. wyniosła 784 tys. 871 zł. Kolejne 144 tys. 260 zł zarobił w spółce zależnej Orlen Synthos Green Energy.

Dodatkowo, do lipca 2024 r., pobierał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 9 335 euro netto od węgierskiej spółki Bayer Construct Zrt., gdzie pełnił funkcję dyrektora rozwoju biznesu międzynarodowego. Firma ta, założona przez Attilę Balazsa, partnera biznesowego zięcia premiera Viktora Orbána — Istvána Tiborcza, współpracuje między innymi przy rozbudowie elektrowni jądrowej Paks na Węgrzech.

Z tytułu pracy w Parlamencie Europejskim, Obajtek uzyskał w 2024 r. 59 tys. 416 euro brutto, czyli ponad 253 tys. zł.

Zobowiązania i kredyty Daniela Obajtka

W oświadczeniu majątkowym były prezes Orlenu ujawnił również swoje długi. Wśród zobowiązań znajduje się pożyczka z banku PKO SA na 800 tys. zł, z której do spłaty pozostało 111 tys. zł. Drugie zobowiązanie dotyczy należności wobec sprzedającego nieruchomość w wysokości 88 tys. zł.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek

Polecany artykuł:

Kłopoty brata Obajtka. Śledztwo ws. mieszkania na finiszu. Grozi mu 10 lat więz…
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORLEN
DANIEL OBAJTEK