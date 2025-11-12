Daniel Obajtek stracił immunitet europosła, co otwiera drogę prokuraturze do przesłuchania go w sprawie umów Orlenu na usługi detektywistyczne.

W oświadczeniu majątkowym za 2024 r. Obajtek wykazał 950 tys. zł i 80 tys. euro oszczędności, dom, gospodarstwo rolne oraz dzieła sztuki i zegarki warte 250 tys. zł.

Jego dochody w 2024 r. wyniosły m.in. 784 tys. zł z Orlenu, 595 tys. zł z doradztwa, 144 tys. zł z Orlen Synthos Green Energy oraz ponad 253 tys. zł z Parlamentu Europejskiego.

Obajtek ujawnił również zobowiązania, w tym pożyczkę z PKO SA (do spłaty 111 tys. zł) i 88 tys. zł wobec sprzedającego nieruchomość.

Daniel Obajtek bez immunitetu europosła

W październiku 2025 r. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Danielowi Obajtkowi. Decyzja ta otworzyła drogę do działań Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która wezwała europosła na przesłuchanie. Sprawa dotyczy dwóch umów na usługi detektywistyczne zawartych przez Orlen z firmą wskazaną przez Obajtka. Według prokuratora, wcześniej ta sama firma zajmowała się ochroną byłego prezesa i jego majątku. Sam zainteresowany podkreśla, że "wszelkie działania były związane z chronieniem interesów spółki".

Oszczędności i majątek byłego prezesa Orlenu

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka za 2024 r. wynika, że zgromadził on pokaźne środki finansowe. Choć jego zasoby w złotówkach nieco zmalały, to w przeliczeniu na waluty obce sytuacja wygląda znacznie lepiej. Obajtek posiada 950 tys. zł oraz 80 tys. euro, podczas gdy rok wcześniej deklarował 1 mln 50 tys. zł i 20 tys. euro. W praktyce oznacza to wzrost całkowitych oszczędności.

Wśród nieruchomości, jakie polityk ujawnił, znajduje się dom o powierzchni 270 m² i wartości 500 tys. zł, do którego przysługuje mu prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania. Dodatkowo posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3,49 ha oraz udział w nieruchomości o powierzchni 0,43 ha. W jego oświadczeniu znalazły się również dzieła sztuki i zegarki o wartości 250 tys. zł, czyli o 50 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Dochody z Orlenu, doradztwa i pracy za granicą

Z tytułu prowadzenia działalności doradczej Obajtek uzyskał 595 tys. zł, natomiast jego pensja w Orlenie do lutego 2024 r. wyniosła 784 tys. 871 zł. Kolejne 144 tys. 260 zł zarobił w spółce zależnej Orlen Synthos Green Energy.

Dodatkowo, do lipca 2024 r., pobierał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 9 335 euro netto od węgierskiej spółki Bayer Construct Zrt., gdzie pełnił funkcję dyrektora rozwoju biznesu międzynarodowego. Firma ta, założona przez Attilę Balazsa, partnera biznesowego zięcia premiera Viktora Orbána — Istvána Tiborcza, współpracuje między innymi przy rozbudowie elektrowni jądrowej Paks na Węgrzech.

Z tytułu pracy w Parlamencie Europejskim, Obajtek uzyskał w 2024 r. 59 tys. 416 euro brutto, czyli ponad 253 tys. zł.

Zobowiązania i kredyty Daniela Obajtka

W oświadczeniu majątkowym były prezes Orlenu ujawnił również swoje długi. Wśród zobowiązań znajduje się pożyczka z banku PKO SA na 800 tys. zł, z której do spłaty pozostało 111 tys. zł. Drugie zobowiązanie dotyczy należności wobec sprzedającego nieruchomość w wysokości 88 tys. zł.

