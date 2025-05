Rząd dopłaci do mieszkania funkcjonariuszom: Do 1800 zł na wynajem i zwrot kosztów dojazdu

Zgodnie z przepisami, 4 maja 2025 roku sklepy będą zamknięte. To oznacza, że nie zrobisz zakupów w większości placówek handlowych. A to oznacza, że na początku maja mamy wyjątkowo sporo dni, w których to duże sklepy są zamknięte: 1,3 i 4 maja. W niedziele niehandlowe otwarte mogą być m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, piekarnie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz placówki gastronomiczne. Zakupy można również zrobić w sklepach internetowych.

Niedziele handlowe 2025. Zmiany i kalendarz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2025 roku wypada osiem niedziel handlowych. Część z nich już za nami. W tym roku jest więcej niedziel niż wcześniej, bo do przepisów weszły nowe regulacje dotyczące dodatkowego dnia wolnego. Przypominamy, że w tym roku pierwszy raz wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Przedstawiamy zatem niedziele handlowe w 2025 roku, które jeszcze przed nami. Pozostałe niedziele handlowe 2025:

niedziela handlowa 29 czerwca 2025,

niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Zatem na najbliższą niedzielę handlową nie będziemy musieli już długo czekać. Najlepszym miesiącem dla miłośników weekendowych zakupów zdecydowanie będzie grudzień, kiedy to niemal wszystkie niedziele miesiąca będą niedzielami handlowymi. Także czasu na świąteczne zakupy w tym roku będzie wyjątkowo dużo.

Warto już teraz zapoznać się z kalendarzem niedziel handlowych na 2025 rok, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i odpowiednio zaplanować swoje zakupy.

