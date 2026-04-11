Niedziele handlowe 2026 – czy 12 kwietnia sklepy są otwarte?

W 2026 roku nadal obowiązują przepisy ograniczające handel w niedziele do wybranych terminów. Po marcowej niedzieli handlowej, która przypadła na 29 marca 2026, pojawiły się pytania o kolejne daty.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, 12 kwietnia 2026 to niedziela niehandlowa. Oznacza to, że duże sieci oraz centra handlowe nie prowadzą tego dnia działalności. Zamknięte pozostają m.in. Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland, Auchan czy Rossmann.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – lista dat

W całym roku przewidziano jedynie 8 niedziel handlowych, głównie w okresach zwiększonego ruchu zakupowego.

Pełna lista obejmuje:

* 25 stycznia 2026,

* 29 marca 2026,

* 26 kwietnia 2026,

* 28 czerwca 2026,

* 30 sierpnia 2026,

* 6 grudnia 2026,

* 13 grudnia 2026,

* 20 grudnia 2026.

Poza tymi terminami obowiązuje ustawowy zakaz handlu.

Zakaz handlu w niedziele – kto może być otwarty

Wprowadzenie ograniczeń miało na celu zwiększenie liczby dni wolnych dla pracowników handlu oraz umożliwienie im spędzania czasu z rodziną. W efekcie zakupy w dużych sklepach są możliwe tylko w wybrane dni. Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zakupów, w ustawie przewidziano liczne wyjątki. W niedziele niehandlowe funkcjonują m.in.: stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, cukiernie i lodziarnie, małe sklepy osiedlowe, lokale gastronomiczne.Szczególną rolę odgrywają placówki Żabka, które mogą działać, jeśli za ladą stoi właściciel lub osoba na umowie cywilnoprawnej. Zazwyczaj są one czynne w niedzielę przez 8–12 godzin, najczęściej w przedziale 8:00–20:00 lub 10:00–18:00.

Niedziele handlowe a planowanie zakupów

Ograniczona liczba handlowych niedziel sprawia, że konsumenci coraz częściej planują większe zakupy z wyprzedzeniem. Warto śledzić kalendarz, aby uniknąć zamkniętych drzwi w supermarketach i galeriach.

Najbliższa okazja do pełnych zakupów po kwietniowej przerwie przypadnie dopiero na 26 kwietnia 2026.

PTNW - Miłosz Bembinow