Grupa Schwarz, właściciel Lidla i Kauflandu, wprowadza do Kauflandu popularne marki własne non-food z Lidla, takie jak Parkside, Silvercrest czy Crivit.

Zamiast rywalizacji, obie sieci będą teraz ściślej współpracować w obszarze asortymentu, co ma zwiększyć rozpoznawalność i dostępność marek własnych Grupy Schwarz

Decyzja ta ma na celu uproszczenie portfolio i zwiększenie przejrzystości dla klientów, oferując im sprawdzone produkty w różnych formatach sklepów.

W Polsce, gdzie Lidl ma ponad 900 sklepów, a Kaufland planuje rozbudowę do 300, nowa strategia może znacząco wpłynąć na rynek detaliczny.

Produkty Lidla w Kauflandzie – nowa strategia sprzedaży

Produkty, które dotąd były kojarzone głównie z siecią Lidl, pojawią się również w sklepach Kaufland. To decyzja właściciela obu sieci, czyli Grupy Schwarz, która chce uporządkować ofertę i wzmocnić swoje marki własne na rynku europejskim - pisze serwis dlahandlu.pl.

Choć Lidl i Kaufland funkcjonują w ramach jednego koncernu, przez lata konkurowały o klientów. Teraz strategia ulega zmianie – zamiast rywalizacji pojawia się większa współpraca w obszarze asortymentu.

Marki własne Lidla w ofercie Kauflandu

Do Kauflandu trafią znane marki non-food, takie jak Parkside, Crivit, Silvercrest, Livarno, Esmara i Lupilu. Część z nich, jak Parkside, była już dostępna wcześniej, jednak teraz oferta zostanie znacząco rozszerzona i ujednolicona.

Produkty te nie mają zastępować popularnych brandów, lecz stanowić ich uzupełnienie. Jak podkreśla Jochen Baab, dyrektor zakupów w Kauflandzie, cytowany przez dlahandlu.pl, jest to „istotne rozszerzenie naszego asortymentu non-food”.

Dodaje również: „Mnożenie się marek prowadzi do fragmentacji rynku. W tym gąszczu stawiamy na przejrzystość i orientację”.

Uproszczenie oferty i większa rozpoznawalność

Decyzja Grupy Schwarz wynika z chęci uproszczenia portfolio oraz zwiększenia rozpoznawalności marek w Europie. Lidl już teraz intensywnie inwestuje w promocję swoich brandów – przykładem są kampanie marki Silvercrest z udziałem Andre Agassiego czy promocja Crivit przez Steffi Graf.

Wspólna strategia ma pomóc w budowaniu silniejszych, bardziej uniwersalnych marek, które będą dostępne w różnych formatach sklepów.

Grupa Schwarz i rozwój sieci w Polsce

Grupa Schwarz należy do największych koncernów handlowych w Europie. W Polsce Lidl posiada ponad 900 sklepów, a Kaufland ponad 260 placówek. Sieć planuje dalszą ekspansję – do 2030 roku chce osiągnąć ponad 300 sklepów, a docelowo nawet 400.

Rozszerzenie oferty o produkty Lidla może zwiększyć atrakcyjność Kauflandu i wpłynąć na sposób postrzegania marek własnych przez klientów. To krok, który może zmienić układ sił w europejskim handlu detalicznym.

PTNW - Miłosz Bembinow