Nielegalny handel e-dowodami w mObywatel! Z takim dokumentem można zagłosować?

Handel fałszywymi e- dowodami. Ceny od 20 zł

Od lipca 2023 roku, dzięki ustawie o aplikacji mObywatel, tożsamość możemy potwierdzać zawartym w niej mDowodem. Cyfrowy dokument tożsamości posiada liczne zabezpieczenia, które utrudniają jego podrobienie, ale w internecie pełno jest ofert wyrobienia fałszywych dokumentów. Fałszywy mDowód jest kilkukrotnie tańszy niż fałszywa aplikacja, a co więcej – niemal natychmiast dostępny - pisze demagog.org.pl

Link do strony internetowej z fałszywym mDowodem kosztuje 20 zł. Część oszustów korzysta ze skryptu, który umożliwia wyświetlanie tylko jednej, konkretnej strony, ale nie imituje całej aplikacji. Za dodatkowe 60 zł można uzyskać dostęp do aplikacji kopiującej mObywatela z dokładnością, jak zapewniają sprzedawcy, „jeden do jednego”. Spotkać można również oferty kupna kodu źródłowego do tworzenia własnych aplikacji za 200 zł. Niektórzy oferują zniżki lub darmowy dostęp do aplikacji za zapraszanie znajomych.

Podrabianie dokumentów jest nielegalne

Zgodnie z Kodeksem karnym podrabianie dokumentu jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia (art. 270). Z podobnymi konsekwencjami muszą się liczyć osoby, które wytwarzają programy umożliwiające tego rodzaju przestępstwo (art. 269b).

Fałszywki można używać wszędzie

Fałszywe dokumenty wykorzystuje młodzież, aby wylegitymować się i kupić alkohol, energetyki czy papierosy. Jak wskazuje jedna z ofert fałszerzy, podrobiony dokument można wykorzystywać także do wyrabiania kart SIM. Co ciekawe można też się nim wylegitymować w lokalu wyborczym i pokazać mDowód zamiast tradycyjnego dowodu osobistego, aby oddać głos. Obwodowe komisje wyborcze nie mają obowiązku wyposażenia się w smartfony umożliwiające weryfikowanie mDowodów poprzez kod QR.

Według Demagoga, rząd zwleka z wydaniem przepisów, które mogłoby ograniczyć nielegalny biznes oszustów. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia tylko na swojej stronie, jak weryfikować mDowód.

Jak rozpoznać fałszywy mDowód?

Aplikacja mObywatel jest jedynym oficjalnym źródłem dostępu do mDowodu oraz innych cyfrowych dokumentów. Korzystanie z oficjalnych funkcji weryfikacyjnych, takich jak kod QR generowany w aplikacji mObywatel, pozwala upewnić się co do autentyczności dokumentu. W razie wątpliwości należy skorzystać z usługi „Sprawdź mDowód” dostępnej online.

mDowód posiada szereg elementów, które umożliwiają wzrokową kontrolę jego wiarygodności. Należą do nich:

* ornamentowy wzór (gilosz), * dynamiczny hologram zmieniający barwę, * powiewająca flaga Polski, * bieżąca data i godzina, * zielony komunikat „Dokument ważny”, * datę ostatniej aktualizacji danych.Elementy te są widoczne również w trybie offline, co pozwala na weryfikację dokumentu bez dostępu do Internetu.

Metody potwierdzania autentyczności mDowodu

Aplikacja mObywatel oferuje trzy sposoby potwierdzania autentyczności dokumentu:

1.Metoda kryptograficzna (kod QR)Najbardziej zaawansowana forma weryfikacji, polegająca na zeskanowaniu kodu QR wygenerowanego przez aplikację. Można także skorzystać z kodu liczbowego znajdującego się pod QR. System automatycznie potwierdza autentyczność dokumentu, eliminując ryzyko błędów ludzkich.

2. Metoda wizualnaPolega na wzrokowym sprawdzeniu dynamicznych elementów dokumentu, takich jak flaga Polski, aktualna data i godzina, tło oraz hologram.

3.Metoda funkcjonalnaUżytkownik może potwierdzić autentyczność aplikacji mObywatel poprzez przełączanie się między różnymi ekranami usług i funkcji. To pokazuje, że dokument jest przechowywany i prezentowany w oficjalnym środowisku aplikacji

