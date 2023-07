Nieliczni dostaną nawet 3,5 tys. zł. Znamy finalną wersję nowego świadczenia socjalnego

PKN Orlen przechodzi do historii. Paliwowy gigant zmienił nazwę

Świadczenie wspierające – dla kogo

W dniu 26 maja Sejm przyjął rządową ustawę dotyczącą świadczenia wspierającego dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Pod koniec czerwca Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy, która wraca teraz do Sejmu. Najważniejszą jest zwiększenie liczby progów wysokości świadczenia. W pierwotnej wersji zakładano, że będzie w wysokości 50 proc., 100 proc. lub 200 proc. renty socjalnej. W nowej jest aż sześć progów.

Świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. O wysokości świadczenia będzie decydować m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem czy jej wiek (określane punktowo). Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Progi świadczenia wspierającego:

* 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów

* 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów,

* 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów,

* 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów,

* 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów,

* 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów

Świadczenie wspierające - kwota

Najniższa wysokość świadczenia zgodnie z progami i aktualną wysokością renty socjalnej wyniesie ok. 700 zł miesięcznie. Najwyższa to 3 tys. 500 zł. W 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto. Od 1 stycznia 2024 roku mają rozpocząć się wypłaty dla osób z niepełnosprawnościami, których poziom potrzeby wsparcia jest najwyższy.

Sonda Czy niepełnosprawni powinni otrzymywać większą pomoc od państwa? Tak Nie Nie mam zdania