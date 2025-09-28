Były główny ekonomista EBC, Otmar Issing, ostrzega przed gospodarczą zapaścią Niemiec.

Issing krytykuje politykę socjalną rządu i rosnące koszty ochrony zdrowia oraz systemu emerytalnego.

Wzrost gospodarczy na poziomie 0,5% jest niewystarczający do utrzymania państwa opiekuńczego.

Prognozowany wzrost zadłużenia publicznego może skutkować podwyżkami podatków.

Niemcy na krawędzi gospodarczej przepaści? Świadczenia socjalną staja się zbytnim ciężarem

Otmar Issing cytowany przez "money.pl" porównuje obecny stan niemieckiej gospodarki do sytuacji z końcówki lat 90 XX wieku. Wtedy kanclerz Gerhard Schröder wprowadził program naprawczy znany jako Agenda 2010. Zdaniem Issinga Niemcy są w podobnym punkcie co wtedy, gdy rekordowe bezrobocie wymusiło zmiany gospodarcze. Teraz jednak - jego zdaniem - gotowości do zmian nie widać.

Ekonomista nie szczędzi krytyki pod adresem polityki socjalnej prowadzonej przez rząd. Jego zdaniem, "odmowa spojrzenia prawdzie w oczy" w kwestiach socjalnych osiąga niebezpieczny poziom. Issing alarmuje o niekontrolowanym wzroście kosztów ochrony zdrowia i opieki, a także o narastającym deficycie systemu emerytalnego, który wymaga coraz większych transferów z budżetu państwa.

System emerytalny gwoździem do trumny niemieckiej gospodarki?

Issing szczególnie krytycznie odnosi się do problemów systemu emerytalnego, którego utrzymanie pochłania coraz większą część budżetu.

- Rząd federalny CDU/CSU-SPD postawił sprawy na głowie. Odkłada decyzję w sprawie polityki emerytalnej na ostatni rok przed wyborami federalnymi, a nawet obciąża system dodatkowymi 200 miliardami euro – punktuje ekonomista.

Były główny ekonomista EBC podkreśla, że prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 0,5% jest zdecydowanie niewystarczający, aby utrzymać obecny model państwa opiekuńczego.

Jak pisze "money.pl", prognoza wzrostu na poziomie 0,5% jest postrzegana jako optymistyczna. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje, że niemiecka gospodarka w 2025 roku wzrośnie jedynie o około 0,1%. W poprzednich latach niemiecka gospodarka zaliczyła jednak spadki.

