Polskie słuchawki tłumaczące Vasco Translator E1 zdobyły prestiżowy tytuł „Produkt Roku” 2025 w Niemczech, przyznany przez Niemiecki Instytut Jakości Usług (DISQ).

Jury doceniło słuchawki za innowacyjną technologię, płynność komunikacji dzięki bezdotykowemu trybowi tłumaczenia oraz intuicyjną obsługę.

Nagroda w Berlinie to kolejny sukces Vasco Translator E1, które wcześniej zdobyły m.in. „Red Dot Design Award: Best of the Best” oraz zostały wyróżnione przez "New York Times".

Polski sukces potwierdza, że innowacyjne rozwiązania z Polski zyskują międzynarodowe uznanie i skutecznie konkurują na globalnym rynku technologicznym.

Polski produkt z nagrodą „Produkt Roku” w Niemczech

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzców plebiscytu „Produkt Des Jahres”, odbyła się 11 września w Berlinie. To właśnie tam polska firma Vasco Electronics, znana z innowacyjnych translatorów elektronicznych, odebrała statuetkę w prestiżowej kategorii „Technologia, cyfryzacja i elektronika”. Nagrodę przyznawaną przez renomowany Niemiecki Instytut Jakości Usług (DISQ) odebrał osobiście Maciej Góralski, CEO Vasco. Prestiżowe wyróżnienie „Produkt Roku 2025” dla słuchawek tłumaczących Vasco Translator E1 potwierdza, że polska myśl technologiczna zyskuje coraz większe uznanie na wymagającym rynku niemieckim. Szef krakowskiej spółki nie krył zadowolenia, podkreślając znaczenie nagrody przyznawanej przez instytucję skupioną na jakości.

- Słuchawki E1 były już wielokrotnie doceniane za design czy wygodę użytkowania. Tym bardziej cieszy wyróżnienie od instytucji promującej jakość. To pokazuje, że naszą troskę o połączenie zaawansowanych technologii z dostępnością, ergonomią i komfortem dostrzegają zarówno nasi klienci, jak i branżowi eksperci – Maciej Góralski, CEO Vasco.

Czym słuchawki Vasco Translator E1 zdobyły uznanie jury?

Konkurs organizowany przez Niemiecki Instytut Jakości Usług (DISQ) słynie z rygorystycznych kryteriów. Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele biznesu, mediów i środowisk akademickich, ocenia produkty pod kątem ponadprzeciętnej wydajności, trwałości i komfortu użytkowania. Innowacyjne słuchawki tłumaczące Vasco Translator E1 wyróżniły się na tle ponad 300 nominowanych produktów przede wszystkim dzięki połączeniu zaawansowanej technologii z intuicyjną obsługą. Kluczową cechą, która przekonała ekspertów, jest płynność i naturalność komunikacji, jaką zapewniają słuchawki. Jak podkreślają twórcy, celem było wyeliminowanie barier technologicznych podczas rozmowy.

- Siłą Vasco jest płynność rozmowy i łatwość komunikowania się. Funkcja tłumaczenia bezdotykowego sprawia, że rozmowa przebiega naturalnie, a funkcjonalna aplikacja oraz łatwe łączenie z telefonem podkreślają wygodę użytkowania oraz szerokie możliwości Vasco Translator E1 – dodaje Rafał Rojowski, Head of Software w Vasco

To właśnie ten bezdotykowy tryb tłumaczenia, wsparty przez dopracowaną aplikację mobilną, sprawia, że użytkownik może skupić się na rozmówcy, a nie na obsłudze urządzenia. Taki nacisk na ergonomię i komfort idealnie wpisał się w oczekiwania niemieckiego jury.

Vasco Translator E1: nie tylko Produkt Roku w Niemczech

Wyróżnienie przyznane przez Niemiecki Instytut Jakości Usług to ukoronowanie niezwykle udanego okresu dla krakowskiej firmy. Warto podkreślić, że tytuł „Produkt Roku” jest kolejnym z serii prestiżowych laurów, jakie spłynęły na Vasco Electronics od debiutu rynkowego słuchawek pod koniec 2024 roku. Już na samym początku drogi produkt został dostrzeżony przez ekspertów z całego świata.

Międzynarodowe uznanie dla Vasco Translator E1, które rozpoczęło się od wpisania na prestiżową listę "Best of CES 2024" przez dziennikarzy New York Times, jest dowodem na globalny potencjał innowacji z Polski. W 2025 roku do kolekcji dołączyły jedne z najważniejszych nagród w świecie wzornictwa przemysłowego. Słuchawki zdobyły m.in. „Red Dot Design Award: Best of the Best”, czyli najwyższe możliwe wyróżnienie w tym konkursie, często nazywanym „Oscarem designu”. Ponadto, produkt został uhonorowany złotymi medalami w konkursach „MUSE Design Awards” oraz „NY Product Design Award”. Taka seria sukcesów jednoznacznie pozycjonuje polską firmę w gronie światowych liderów technologii konsumenckich.

