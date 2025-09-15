Vasco Electronics, polska firma z Krakowa, wprowadza swój tłumacz elektroniczny Vasco Translator V4 do programu TVN "Afryka Express", gdzie będzie on nagrodą dla uczestników mierzących się z barierą językową w suahili.

Urządzenie, wyposażone w darmowy i nielimitowany internet do tłumaczeń w 200 krajach, umożliwia bezproblemową komunikację w trudnych warunkach, co podkreśla jego wytrzymałość i funkcjonalność w podróży.

Obecność w programie to strategiczny element globalnej ekspansji marki, mający na celu uwiarygodnienie produktu i zwiększenie jego rozpoznawalności na blisko 30 rynkach.

Vasco Translator V4 tłumaczy mowę, tekst i napisy ze zdjęć w ponad 110 językach, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla podróżników i instytucji.

Vasco w Afryka Express. Polski tłumacz wchodzi do prime time TVN

Polska marka technologiczna Vasco Electronics wchodzi do jesiennej ramówki stacji TVN, nawiązując współpracę z producentami jednej z najpopularniejszych serii podróżniczo-rozrywkowych - Afryka Express. Już 13 września 2025 roku, w drugim odcinku nowej edycji show, zadebiutuje jej flagowy produkt. Uczestnicy programu zmierzą się z wyzwaniami w Kenii i Tanzanii, gdzie kluczową barierą okaże się komunikacja w języku suahili.

Formuła obecności polskiego produktu w programie jest nietypowa. Nie będzie on stałym elementem wyposażenia wszystkich par. W ramach współpracy przy programie Vasco Afryka Express, tłumacz elektroniczny polskiej marki będzie ekskluzywną nagrodą dla uczestników, którzy wygrają wybrane zadania. Taki zabieg ma podkreślić wyjątkową wartość, jaką w ekstremalnych warunkach rywalizacji stanowi możliwość bezbłędnego porozumiewania się. Urządzenie pojawi się łącznie w pięciu odcinkach.

O strategicznym dopasowaniu produktu do formatu mówi Jagoda Bugaj, Head of Marketing w Vasco.

“Afryka Express” pokazuje, jak dużym wyzwaniem może być bariera językowa, szczególnie w pośpiechu czy w stresującej sytuacji. Ale też jak wielką zmianą jest, gdy dzięki elektronicznemu tłumaczowi ta bariera znika. Nasz produkt świetnie wpisuje się w scenariusz i charakter programu.

Czesław i Dorota Mozil o seksie w programie „Azja Express” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak działa Vasco Translator V4 w afrykańskich warunkach?

Uczestnicy programu "Afryka Express" otrzymali do dyspozycji konkretny model – Vasco Translator V4. To urządzenie zaprojektowane z myślą o podróżnikach, co widać zarówno w jego konstrukcji, jak i funkcjonalnościach. Producent podkreśla jego wytrzymałość, co ma kluczowe znaczenie w nieprzewidywalnych warunkach programu, gdzie sprzęt jest narażony na uszkodzenia.

Jednak najważniejszą cechą, która stanowi o jego przewadze w Kenii i Tanzanii, jest wbudowana karta SIM. Dzięki niej tłumacz elektroniczny zapewnia darmowy i nielimitowany internet do tłumaczeń w niemal 200 krajach, eliminując potrzebę szukania sieci Wi-Fi czy ponoszenia dodatkowych opłat za roaming. To właśnie ta technologia pozwala na bezproblemowe działanie urządzenia w egzotycznych regionach Afryki, co jest najlepszym dowodem na wszechstronność rozwiązania. Vasco Translator V4 umożliwia szybkie tłumaczenie mowy, tekstu oraz napisów ze zdjęć w ponad 110 językach.

Product placement jako element globalnej strategii Vasco

Obecność w tak popularnym formacie telewizyjnym to dla krakowskiej firmy znacznie więcej niż tylko reklama. To strategiczne działanie, które ma na celu nie tylko zwiększenie rozpoznawalności marki, ale przede wszystkim uwiarygodnienie produktu w oczach potencjalnych klientów. Jak podsumowuje Jagoda Bugaj: „Skoro [tłumacz] sprawdza się podczas rywalizacji w nierzadko ekstremalnych sytuacjach, tym bardziej docenimy jego zalety podczas bardziej tradycyjnych podróży czy city-breaków”.

Działanie to wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię globalnej ekspansji. Vasco Electronics, firma z Krakowa, od 2008 roku projektuje, programuje i produkuje tłumacze elektroniczne, które trafiają do klientów indywidualnych i sektora B2B na blisko 30 rynkach. Z jej urządzeń korzystają nie tylko podróżnicy, ale też instytucje publiczne, służby ratownicze i mundurowe. Wejście do programu nie jest więc odosobnionym ruchem. Firma zapowiedziała, że product placement będzie wspierany przez szeroko zakrojone działania w jej własnych kanałach – mediach społecznościowych, newsletterach oraz w ramach współpracy z influencerami, co tworzy spójną i wielokanałową kampanię. To przemyślany krok, który ma umocnić pozycję polskiej technologii na świecie.