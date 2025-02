Niemcy planują zmiany w zasiłkach rodzinnych. Niższe zasiłki dla Polaków

To ważny termin dla rolników. Musisz złożyć ten wniosek, aby otrzymać zwrot podatku

Nowy niemiecki rząd ma szukać oszczędności w budżecie. Jednym z pomysłów na ograniczenie wydatków są zmiany w przepisach dotyczących wypłaty zasiłku dla dzieci (Kindergeld), z którego korzystają także Polacy w Niemczech.

Obecnie rodzice pracujący w Niemczech otrzymują 255 euro miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia (lub do 25 lat, gdy nadal pobiera naukę) i to niezależnie od tego, czy dziecko mieszka w Niemczech, czy w swojej własnej ojczyźnie. O planach zmian informuje polskiobserwator.pl. Serwis powołując się na informacje mainpost.de wskazuje, że nowy rząd unii CDU/CSU chce skończyć z jednolitą kwotą zasiłku na każde dziecko. Wypłacany zasiłek ma być uzależniony od kosztów utrzymania w danym państwie.

Kto może dostać zasiłek na dzieci w Niemczech?

Niemiecki zasiłek na dzieci przyznawany jest każdej osobie legalnie pracującej w tym kraju, która odprowadza składki zdrowotne i społeczne na terenie Niemiec. Warunkiem otrzymania świadczenia jest również uzyskanie statusu podatnika z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, który przyznawany jest po sześciu miesiącach pracy w Niemczech.

Polacy dostaną niższe zasiłki

Jak wskazuje Eurostat, koszty życia w Polsce są niższe o jedną trzecią w porównaniu do średniej unijnej. W Niemczech z kolei są od niej o 8,5 proc. wyższe. Niższe zasiłki dla Polaków, którzy pracują w Niemczech, ale których dzieci mieszkają w Polsce spowodują duże oszczędności w niemieckim budżecie.

Federalna Agencja Pracy w danych z 2023 roku podaje, że w ramach programu Kindergeld na zagraniczne konta trafiło 525 milionów euro, w tym około 40 proc. z tej kwoty na konta Polaków. W naszym kraju niemiecki zasiłek pobiera 120 tys. dzieci.

