Sprzedaż wstrzymali, biznes wycofują dopiero teraz

Hugo Boss potwierdził agencji Reutera sprzedaż: "Możemy potwierdzić, że nasza rosyjska spółka zależna została sprzedana Stockmann JSC - firmie należącej do jednego z wieloletnich partnerów hurtowych Hugo Boss w tym kraju". Hugo Boss zaprzestał działalności detalicznej w Rosji wkrótce po inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 roku. Firma znalazła się jednak pod presją organizacji takich jak B4Ukraine, ponieważ nadal dostarczała niektóre towary do Rosji. B4Ukraine to stowarzyszenie grup obywatelskich, które chcą zmusić zachodnie firmy do zakończenia stosunków z Rosją.

Jak napisał Reuters, Stockmann w Rosji działa niezależnie od swojego byłego fińskiego właściciela, który sprzedał swoją rosyjską odnogę po aneksji Krymu przez Moskwę. Portal niemieckiej gazety "Handelsblatt", informując w kwietniu br., że transakcja może dojść do skutku, napisał, że firma Stockmann "została założona w 1862 roku i prowadzi również domy towarowe na Łotwie i w Estonii. Sprzedała swoje rosyjskie operacje rosyjskiemu inwestorowi Reviva Holdings w 2015 roku. Jednak domy towarowe nadal działają pod tą samą nazwą. Dyrektorem generalnym sklepów Stockmann w Rosji jest rosyjski biznesmen Giennadij Lewkin".

Wielki biznes opuszcza Rosję [LISTA FIRM]

Na początku sierpnia bieżącego roku branżowe media informowały, że Cargill, Viterra i Louis Dreyfus rezygnują z eksportu zbóż z Rosji. Niemieckie przedsiębiorstwa wstrzymały eksport z Rosji, a drugą połowę roku wykorzystają na doprecyzowanie działań mających na celu przeniesienie spółek zależnych, które działają w tym państwie na nowych właścicieli - czytamy w serwisie tygodnik-rolniczy.pl. Przypomnijmy, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę z lutego 2022 roku, globalni giganci zaczęli opuszczać rosyjski rynek. Dotychczas zrobił to m.in. Carlsberg, Paypal czy największy globalny bank inwestycyjny Goldman Sachs. Rosję opuścili lub opuszczą także McDonald's, IBM, Siemens, Nike, PepsiCo i Cisco.