Niemiecki rynek pracy pilnie potrzebuje wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunek, ceniąc polskie specjalistki za ich doświadczenie.

Pielęgniarki w Niemczech mogą zarobić nawet 27 tys. zł brutto miesięcznie, a do tego liczyć na premie powitalne (do 8,5 tys. zł) i bogaty pakiet benefitów.

Opiekunki osób starszych również znajdują atrakcyjne oferty, np. 17 tys. zł netto za dwumiesięczną opiekę, wraz z gratyfikacją za dni świąteczne.

Kluczowe wymagania to wykształcenie kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie oraz dobra znajomość języka niemieckiego.

Niemiecki rynek pracy odczuwa dotkliwy brak rąk do pracy, a szczególnym zapotrzebowaniem cieszą się wykwalifikowani pracownicy z branży medycznej. Polskie pielęgniarki i opiekunki są cenione za swoje doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie, co przekłada się na atrakcyjne oferty zatrudnienia. Niemieccy pracodawcy konkurują o polskich specjalistów, oferując konkurencyjne wynagrodzenia i bogaty pakiet benefitów, o których w Polsce można tylko pomarzyć.

Zarobki pielęgniarek robią wrażenie

Praca pielęgniarki jest wymagająca i obciążająca, ale w Niemczech wysiłek ten jest odpowiednio wynagradzany. Wysokość zarobków zależy od doświadczenia, kwalifikacji, miejsca pracy i regionu Niemiec, ale nawet na "dzień dobry" można liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie niż w Polsce. Jak podaje "Fakt", pielęgniarka w Niemczech może zarobić nawet 27 tys. zł brutto miesięcznie. Już sama premia powitalna potrafi wynieść, w przeliczeniu na złotówki, nawet 8,5 tys. zł.

Oprócz wysokich zarobków, niemieccy pracodawcy oferują szereg bonusów i benefitów, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność pracy w Niemczech. Na liście korzyści znajdują się: darmowe wyżywienie, służbowe mieszkanie, zwrot kosztów dojazdów, dodatkowe pieniądze za nadgodziny, pracę w nocy lub w weekendy i święta, płatny urlop.

Jedna z agencji pracy, poszukująca polskiej pielęgniarki na oddział ortopedyczny, oferowała miesięczne zarobki w przedziale 17-25 tys. zł brutto. Dodatkowo, pracownica mogła liczyć na: 30 dni urlopu wypoczynkowego, bezpłatne zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, premię co sześć miesięcy w wysokości 8,5 tys. zł brutto, bonus do urlopu w wysokości ok. 2,5 tys. zł.

Aby móc cieszyć się wysokimi zarobkami i benefitami w Niemczech, należy spełnić określone wymagania. Najważniejsze z nich to: wykształcenie kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie w zawodzie (mile widziane doświadczenie zdobyte w Niemczech), dobra znajomość języka niemieckiego, umożliwiająca swobodną komunikację, prawo jazdy kategorii B (mile widziane).

Opieka nad osobami starszymi

Niemcy poszukują również opiekunek osób starszych, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia i godne zarobki. Za dwumiesięczną opiekę nad seniorką z nowotworem, poruszającą się przy balkoniku, oferowane jest 17 tys. zł netto (kwota uwzględnia gratyfikację za dni świąteczne). Do obowiązków opiekunki należy przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, dbanie o dom jednorodzinny oraz pomoc w codziennych czynnościach higienicznych.

