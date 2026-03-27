Niemcy zaczynają regulować ceny paliw! Tylko jedna podwyżka dziennie

Grażyna Czekalińska
PAP
Marta Kowalska
2026-03-27 10:01

To może być przełom na rynku paliw w Europie. W Niemczech zapadła decyzja, która może zmienić sposób ustalania cen paliw. Parlament przyjął przepisy ograniczające możliwość podnoszenia cen na stacjach benzynowych.

Dłoń mężczyzny w koszuli w kratę tankującego paliwo na stacji benzynowej, w tle niebieska klapka wlewu paliwa.

  • Niemcy wprowadzają zasadę jednej podwyżki cen paliw dziennie
  • Nowe przepisy przyjął Bundestag, teraz decyzja należy do Bundesratu
  • Za złamanie zasad grożą kary nawet do 100 tys. euro
  • Rząd chce zwiększyć kontrolę nad koncernami i wymusić większą przejrzystość cen
  • Ceny paliw w Niemczech przekraczają już 2 euro za litr, co wymusiło interwencję

Zgodnie z nowymi zasadami podwyżki będą możliwe tylko raz dziennie – i to o konkretnej porze. Obniżki cen paliw pozostaną natomiast nielimitowane.

Jedna podwyżka dziennie i surowe kary

Nowe prawo przegłosowane przez Bundestag zakłada, że stacje paliw będą mogły podnosić ceny tylko w południe. Każde naruszenie przepisów ma być surowo karane.

Mowa nawet o 100 tys. euro kary dla firm, które złamią nowe zasady.

To jasny sygnał, że rząd chce ograniczyć dynamiczne i częste zmiany cen paliw, które irytują kierowców.

Koncerny pod większą kontrolą

To jednak nie koniec zmian. Niemcy planują także zaostrzenie przepisów antymonopolowych, by ograniczyć dominację największych graczy na rynku paliw.

Firmy będą musiały dokładniej tłumaczyć podwyżki. W praktyce oznacza to odwrócenie ciężaru dowodu – to koncerny będą musiały udowodnić, że wzrost cen paliw jest uzasadniony.

Dodatkowo urząd antymonopolowy dostanie większe uprawnienia i będzie mógł szybciej reagować na podejrzane podwyżki.

Ceny paliw przekraczają 2 euro za litr

Presja na zmiany nie wzięła się znikąd. W ostatnich tygodniach ceny paliw w Niemczech regularnie przekraczają poziom 2 euro za litr.

To efekt napiętej sytuacji na świecie, w tym konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wpływa na globalne rynki ropy.

Rząd uznał, że konieczna jest szybka reakcja, aby ograniczyć skutki drożyzny dla kierowców.

To dopiero początek. Rząd szykuje kolejne ruchy

Kanclerz Friedrich Merz zapowiada, że to nie koniec działań. Nowe przepisy mają być tylko pierwszym krokiem.

Wśród rozważanych rozwiązań są m.in. obniżki podatków, wprowadzenie maksymalnych cen paliw czy specjalny podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów.

Rząd jasno przyznaje: obecne działania mogą nie wystarczyć, by ceny paliw wróciły do akceptowalnego poziomu.

Co to oznacza dla kierowców?

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie – a może to nastąpić jeszcze przed Wielkanocą – kierowcy w Niemczech odczują większą stabilność cen.

Nie będzie już nagłych skoków kilka razy dziennie. Zamiast tego rynek ma stać się bardziej przewidywalny.

To rozwiązanie, które może być uważnie obserwowane także w innych krajach, gdzie ceny paliw również rosną.   

