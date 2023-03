i Autor: Shutterstock

Transport w Europie

Niemcy zawstydzili PKP i samorządy! Jeden bilet miesięczny na komunikację publiczną w kraju! Ile kosztuje?

Od 1 maja 2023 roku w Niemczech wejdzie w życie jeden bilet miesięczny dla transportu publicznego. Kupując miesięczny bilet za 49 euro (ok. 230 zł), będzie można zwiedzać kraj niemal wzdłuż i wszerz. Nowe przepisy uchwalił parlament. Takie rozwiązanie ma zachęcić Niemców do ograniczenia transportu samochodowego i przesiadki do komunikacji publicznej. Czy to się sprawdzi?