Niemiecka kapusta zalewa Polskę. Co na to rolnicy?

Kapusta z Niemiec w Polsce

Co się stało z polską kapustą? Eksperci zwracają uwagę, że niska jakość i ograniczona podaż krajowej kapusty zmusiła importerów do poszukiwania stabilnych dostawców z zagranicy. Okazało się, że dobrymi dostawcami kapusty są Niemcy. Zwiększenie zamówień zanotowały szczególnie gospodarstwa rolne w regionie Dithmarschen. Jak podaje portal freshplaza.com, tamtejsi rolnicy byli zaskoczeni tak wczesnym wzrostem zamówień z Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Rolników zaskoczyła nie tylko ilość nagłych zamówień z Polski, ale i termin. Zwykle sięgaliśmy po dostawy z Niemiec, kiedy to nasze zasoby się kończyły. A teraz do takiej sytuacji doszło już w styczniu. Tymczasem wzrost zapotrzebowania sprawił, że ceny kapusty w Niemczech wzrosły do poziomu 0,40-0,45 euro za kilogram, a analitycy przewidują dalsze podwyżki w najbliższych miesiącach. Zatem za kapustę przyjdzie nam więcej zapłacić.

Rynek kapusty w Polsce coraz mniejszy

Okazuje się, że rynek kapusty w Polsce znacznie się zmienił. Według danych Fundacji Polska z Natury w 2011 roku krajowa produkcja sięgała 1,23 mln ton, podczas gdy w 2023 r. wyniosła już tylko 620 tys. ton.

W ostatnim czasie największym producentem kapusty w kraju stała się Koniusza w Małopolsce, wyprzedzając dotychczasowego lidera — Charsznicę. Obszar upraw w Koniuszy wzrósł do ponad 800 ha, co stanowi skok o 600 ha w zaledwie dwa lata. Ponadto najwięcej kapusty uprawia się również w województwach łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim.

