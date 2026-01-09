Zalando zamyka centrum logistyczne w niemieckim Erfurcie, zwalniając 2700 pracowników

Decyzja wynika z integracji z przejętą za 1,13 mld euro platformą About You

Dodatkowo zamknięte zostaną trzy magazyny poza Niemczami

Po zamknięciu Zalando będzie dysponować 14 centrami w siedmiu krajach

Zalando zamyka centrum w Erfurcie

Największy europejski sprzedawca internetowy podjął radykalną decyzję o zamknięciu centrum logistycznego w Turyngii. Obiekt w Erfurcie, w którym pracuje około 2700 osób, zakończy działalność we wrześniu 2025 roku. To jedna z największych redukcji zatrudnienia w niemieckim sektorze e-commerce.

Według informacji agencji Bloomberg, zamknięcie to element szerszej strategii restrukturyzacyjnej. Zalando planuje również zakończyć współpracę z trzema magazynami poza granicami Niemiec, które były obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług.

Przejęcie About You za 1,13 mld euro

Kluczem do zrozumienia obecnych działań jest przejęcie konkurencyjnej platformy About You Holding SE. W 2025 roku Zalando wydało na tę transakcję 1,13 miliarda euro. Teraz przychodzi czas na konsolidację i optymalizację kosztów.

Integracja dwóch dużych platform e-commerce wymaga eliminacji nakładających się funkcji. Centrum w Erfurcie stało się ofiarą tej strategii. Firma stawia na zwiększenie wydajności operacyjnej i osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów na poziomie 10 procent.

Fala zwolnień w niemieckim przemyśle

Decyzja Zalando wpisuje się w szerszy trend redukcji miejsc pracy w Niemczech. Kryzys dotyka szczególnie sektor przemysłowy. Volkswagen i Robert Bosch również przeprowadzają masowe zwolnienia.

Szklana Manufaktura Volkswagena w Dreźnie, symbol niemieckiej motoryzacji, zakończyła działalność montażową w grudniu 2024 roku. W jej miejsce powstanie kampus innowacji. To sygnał głębokiego kryzysu w niemieckiej branży motoryzacyjnej.

Przyszłość sieci logistycznej Zalando

Po zamknięciu centrum w Erfurcie niemiecki gigant będzie dysponował 14 centrami logistycznymi w siedmiu krajach europejskich. To wciąż rozbudowana infrastruktura, która ma zapewnić efektywną obsługę klientów.

Zalando stawia na optymalizację procesów i wykorzystanie synergii po połączeniu z About You. Firma liczy, że te bolesne decyzje przyniosą długoterminowe korzyści finansowe i umocnią pozycję rynkową.

Zwolnienia w Erfurcie to ostrzeżenie dla całego sektora e-commerce. Nawet liderzy rynku muszą dostosowywać struktury do zmieniających się warunków gospodarczych.

Źródło: Bloomberg, Money.pl

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz