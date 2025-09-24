Bosch wstrzymuje budowę fabryki pomp ciepła w Polsce.

Decyzja spowodowana niepewnością polityczną i wolniejszym wzrostem rynku.

Inwestycja warta 1,2 mld zł miała stworzyć 500 miejsc pracy.

Firma podkreśla, że pompy ciepła pozostają kluczowe dla celów klimatycznych.

Bosch wstrzymuje inwestycję w Polsce

Koncern Bosch oficjalnie poinformował o wstrzymaniu budowy fabryki pomp ciepła w Dobromierzu. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy w rozmowie z PAP, prognozy wskazują na wolniejszy niż zakładano wzrost zapotrzebowania na pompy ciepła, co wpłynęło na zmianę planów inwestycyjnych.

- Rosnąca niepewność polityczna i gospodarcza w Europie negatywnie wpływa na europejski rynek pomp ciepła. Przewiduje się, że jego wzrost będzie wolniejszy niż wcześniej zakładano -powiedziała PAP kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Bosch w Polsce, Magdalena Kołomańska.

Fabryka miała uzupełnić istniejącą sieć produkcyjną pomp ciepła Bosch w Europie, obejmującą fabryki w Portugalii, Niemczech i Szwecji.

Bosch wierzy, że pompy ciepła to przyszłość. Ale i tak wstrzymał inwestycję w Polsce

Mimo wstrzymania inwestycji, Bosch podkreśla, że technologia pomp ciepła pozostaje kluczowa dla osiągnięcia europejskich celów klimatycznych na rynku budowlanym. Firma wierzy, że w przyszłości popyt na te urządzenia będzie się umacniał ze względu na konieczność redukcji emisji i transformacji energetycznej. „Gdy to nastąpi, plany dotyczące nowego zakładu zostaną poddane ponownej analizie” – zapewniają przedstawiciele koncernu.

W 2023 roku Bosch ogłosił ambitne plany budowy fabryki w Dobromierzu, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Inwestycja o wartości 1,2 mld zł miała ruszyć na przełomie 2025 i 2026 roku, tworząc do 2027 roku 500 nowych miejsc pracy. Według ówczesnych danych, zapotrzebowanie na pompy ciepła w Polsce rosło w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, a prognozy przewidywały instalację 30 mln pomp ciepła w UE w ciągu dekady.

