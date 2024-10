i Autor: Shutterstock; X/@mbank_research

Nowe dane GUS

Niemiecki kryzys zbliża się do Polski? Eksperci: "Konsument umarł"

Sprzedaż detaliczna we wrześniu br. była niższa niż przed rokiem o 3%. W porównaniu z sierpniem spadła o 5,7% - podał GUS. "Konsument umarł. Sprzedaż detaliczna we wrześniu fatalna i aż trudno uwierzyć w tak dużą pomyłkę konsensusu prognoz oraz sam wynik. Co tu się podziało?" - piszą w komentarzu analitycy mBank.