Ceny mieszkań z wielkiej płyty w większości dużych miast w Polsce odnotowały niewielkie spadki (np. Kraków -3,5%, Warszawa -1,6%), jednak rynek nie ulega panice i stabilizuje się.

Mimo dyskusji o trwałości, mieszkania z wielkiej płyty nadal znajdują nabywców dzięki atrakcyjnym lokalizacjom i niższym cenom w porównaniu do nowego budownictwa.

Różnica w cenie między nowym budownictwem a wielką płytą waha się od 15-17% w Gdańsku do ponad 50% w Łodzi, co pokazuje atrakcyjność cenową starszych lokali.

Przyszłość wielkiej płyty wiąże się z wyzwaniami takimi jak rosnące koszty modernizacji i wymogi energetyczne, ale na razie ten segment rynku pozostaje stabilny i atrakcyjny.

Ile kosztuje mieszkanie w wielkiej płycie? Ceny w największych miastach

Wbrew gorącej dyskusji o przyszłości bloków z czasów PRL-u, rynek podchodzi do tematu na chłodno. Zamiast panicznej wyprzedaży, analitycy SonarHome.pl obserwują raczej stabilizację. Jak wynika z ich analizy, w ostatnich miesiącach ceny mieszkań z wielkiej płyty w większości dużych miast w Polsce zanotowały niewielkie spadki. Największą korektę widać w Krakowie, gdzie mediana cen spadła o 3,5 proc. do poziomu 12,7 tys. zł za metr kwadratowy. Niewielkie obniżki odnotowano również we Wrocławiu (-1,9 proc., do 11,2 tys. zł/m²), Warszawie (-1,6 proc., do 14,2 tys. zł/m²) oraz Poznaniu (-0,3 proc., do 9,6 tys. zł/m²). Na tym tle wyróżnia się Łódź, gdzie ceny pozostały bez zmian (7,4 tys. zł/m²), oraz Gdańsk, który jako jedyny zanotował wzrost o 1,1 proc. (do 12,3 tys. zł/m²).

– Obserwowane zmiany to istotny sygnał, że rynek nie tyle reaguje na wielką płytę spadkami cen, a raczej dostosowuje je w ramach szerszego cyklu – wyjaśnia Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl. – Skala zmian jest ograniczona i trudno mówić o strukturalnym odwróceniu trendu.

Dlaczego starsze mieszkania wciąż trzymają cenę?

Kluczowa zasada rynku pozostaje niezmienna: im nowszy budynek, tym wyższa cena za metr. Mieszkania z lat 1970-1989, czyli klasyczna wielka płyta, są najtańszą opcją. Różnice w cenie w stosunku do nowego budownictwa bywają jednak bardzo różne w zależności od miasta. W Gdańsku nowe lokale są droższe od tych z wielkiej płyty tylko o 15-17 proc. W Warszawie i Krakowie ta różnica sięga już około 25-30 proc. Rekordzistką jest Łódź, gdzie nowe mieszkania potrafią być droższe nawet o ponad 50 proc. (11,4 tys. zł wobec 7,4 tys. zł za metr).

To pokazuje, że wiek budynku to nie wszystko. Ogromne znaczenie ma lokalizacja, która w przypadku osiedli z wielkiej płyty jest często ich największym atutem. Dobry dojazd do centrum, rozwinięta infrastruktura i bliskość usług sprawiają, że mieszkania z wielkiej płyty wciąż są atrakcyjną alternatywą dla droższych lokali na obrzeżach. Czasem dochodzi do sytuacji, w których analiza samych cen, bez uwzględnienia lokalizacji, może być myląca. Na przykład w Warszawie mediana cen mieszkań oddanych po 2020 roku jest nieco niższa niż tych z lat 2010-2019. Powód? W nowszych inwestycjach większy udział mają tańsze dzielnice, jak Białołęka czy Ursus.

Jaka przyszłość czeka wielką płytę?

Eksperci są zgodni, że rynek na razie nie potwierdza czarnych scenariuszy dla wielkiej płyty. Nie widać ani gwałtownej utraty wartości, ani masowego odpływu kupujących. Połączenie niższej ceny i dobrej lokalizacji wciąż działa jak magnes na osoby szukające własnego M.

– Obecnie wielka płyta pozostaje ważnym elementem rynku mieszkaniowego, szczególnie w dużych miastach, gdzie oferuje relatywnie dobrą lokalizację przy niższej cenie. To właśnie ta kombinacja wciąż przyciąga kupujących i stabilizuje ten segment rynku. Ale prawdziwy test dopiero przed nim – podsumowuje Anton Bubiel.

Prawdziwym wyzwaniem nie będzie nagły koniec trwałości budynków, ale raczej długotrwały proces adaptacji do nowych warunków. Rosnące koszty modernizacji, wymogi dotyczące efektywności energetycznej i niepewność prawna mogą w przyszłości sprawić, że różnica w cenie między starym a nowym budownictwem zacznie się pogłębiać. Na razie jednak wielka płyta trzyma się mocno.

