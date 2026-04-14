Koszt wynajmu mieszkania w Polsce pochłania nawet 60-70% pensji, co dla wielu osób oznacza finansowe balansowanie na krawędzi

Prognozy na 2026 rok wskazują, że ceny wynajmu utrzymają się na wysokim poziomie (np. kawalerka 2500-3300 zł), co w połączeniu z realnie niższymi zarobkami (mediana znacznie poniżej średniej krajowej) tworzy "pułapkę czynszową" dla klasy średniej

Osoby zarabiające 4000-8000 zł netto często wpadają w "lukę czynszową" – za dużo, by kwalifikować się na mieszkanie komunalne, za mało, by uzyskać kredyt hipoteczny, co skazuje je na długoterminowy, drogi najem

W przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie na mieszkanie przeznacza się 25-30% dochodów, w Polsce singiel wydaje 40-60%, co drastycznie ogranicza jego możliwości oszczędzania i inwestowania.

Prognozy na 2026 rok pokazują, że rynek najmu w Polsce przestał być rozwiązaniem tymczasowym, a stał się systemem długotrwałego obciążenia finansowego. Problem dotyczy już nie tylko osób o najniższych dochodach, ale coraz częściej także specjalistów i pracowników z ustabilizowaną pozycją zawodową. Dla singla zarabiającego średnią krajową wynajem kawalerki to wydatek rzędu połowy pensji.

Ile naprawdę zarabiają Polacy? Średnia krajowa myli

Statystyki dotyczące przeciętnego wynagrodzenia często wprowadzają w błąd. Choć w 2026 roku średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw ma wynosić około 9000 zł brutto (czyli 6200-6500 zł netto), nie oddaje to realiów finansowych większości Polaków. Kluczowa jest mediana, która jest znacznie niższa, a duża część pracowników w rzeczywistości zarabia od 4500 do 5500 zł na rękę.

To właśnie ta różnica między statystyczną średnią a realnym dochodem sprawia, że dla wielu osób wynajem staje się finansowym wyzwaniem. Jak podkreśla doradca rynku nieruchomości Tomasz Błeszyński, statystyki nie opisują prawdziwego życia najemców, którzy muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami przy znacznie niższych zarobkach, niż sugerują oficjalne dane.

Ile kosztuje wynajem mieszkania i jaką część pensji pochłania?

Ceny najmu w ostatnich latach ustabilizowały się na wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, by miały spaść. Najdrożej jest tradycyjnie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, ale presja cenowa jest już odczuwalna także w mniejszych miastach. Prognozy na 2026 rok wskazują, że koszt wynajmu mieszkania w Polsce, wliczając w to opłaty, to wydatek rzędu 2500-3300 zł za kawalerkę i 3400-4400 zł za dwa pokoje.

Co to oznacza w praktyce?

Osoba zarabiająca ok. 6300 zł netto na wynajem kawalerki wyda ok. 45% swojej pensji, a na dwa pokoje – nawet 60%.

Przy dochodzie 5000 zł netto wynajęcie dwupokojowego mieszkania może pochłonąć 70-75% całego budżetu.

Po opłaceniu mieszkania i podstawowych wydatków na życie (ok. 2500-3000 zł dla singla) osobie zarabiającej średnią krajową zostaje w portfelu około 700 zł. To nie jest bufor bezpieczeństwa, a jedynie niewielki margines na nieprzewidziane sytuacje.

Pułapka na rynku najmu. Czym jest "luka czynszowa" i kogo dotyczy?

Największy problem na rynku najmu nie dotyczy osób najuboższych, które mogą liczyć na pomoc państwa, ale tak zwanej klasy średniej. To zjawisko określa się mianem "luki czynszowej". Obejmuje ona osoby, które:

zarabiają za dużo, by kwalifikować się na mieszkanie komunalne,

jednocześnie zarabiają za mało, by uzyskać kredyt hipoteczny i kupić własne M

Najczęściej w tę pułapkę wpadają osoby z dochodami netto w przedziale 4000-8000 zł. Są one w praktyce skazane na długoterminowy najem bez realnej perspektywy na zmianę swojej sytuacji mieszkaniowej. Zostają uwięzione w systemie, w którym znaczną część dochodów przeznaczają na wynajem, co uniemożliwia im budowanie oszczędności na wkład własny.

Polska kontra Europa. Dlaczego na Zachodzie jest łatwiej?

Porównanie z krajami Europy Zachodniej pokazuje, jak duży jest problem w Polsce. Tam standardem jest przeznaczanie na mieszkanie około 25-30% dochodów. W Polsce w przypadku singla jest to od 40% do nawet 60% pensji. Dopiero w przypadku pary, gdzie dochody się sumują, obciążenie spada do poziomu 25-35%, zbliżając się do europejskich norm.

To pokazuje, że rynek najmu w Polsce jest strukturalnie droższy w relacji do zarobków niż w krajach Europy Zachodniej. Jak podsumowuje Tomasz Błeszyński, problemem nie jest już brak dostępnych mieszkań, ale ich realna przystępność finansowa. Wynajem stał się jednym z głównych czynników ograniczających jakość życia, wypychając na dalszy plan oszczędności, inwestycje czy poczucie finansowego bezpieczeństwa.

