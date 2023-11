Projekt ustawy w Sejmie

Wielu emerytów zyska duże pieniądze! To już się dzieje

abr 5:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Posłowie Konfederacji wykonali niespodziewany ruch. Już pierwszego dnia nowej kadencji Sejmu złożyli projekty dwóch ustaw. Pierwsza wprowadza dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, co ugrupowanie obiecywało w kampanii wyborczej, a druga podnosi kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. A to była jedna z obietnic PO! Jeśli uda się ją wprowadzić w życie, senior z 4000 zł emerytury zyska 2160 zł rocznie.