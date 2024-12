Nietrafiony prezent pod choinką. To można z nim zrobić

Prezenty gwiazdkowe do zwrotu

Nie wszyscy piszą list do mikołaja, a by ten wiedział, co przynieść pod choinkę. Zdarza się, że zdajemy się na gust i pomysłowość tego, kto przynosi prezenty pod choinkę. Niestety, wówczas łatwo o pomyłkę i upragniony prezent gwiazdkowy może okazać się pomyłką. Co w takiej sytuacji zrobić? Obecnie wiele przedmiotów, rzeczy można zwrócić do sklepu. Tylko trzeba pamiętać, że zwrot produktu do sklepu stacjonarnego nie zawsze może się udać. Choć obecnie wiele sklepów niezależnie od tego, czy kupimy towar przez internet czy stacjonarnie, daje konsumentom możliwość zwrotu towaru w określonym czasie - zwykle to 30 dni, ale bywa, że i nawet 365 dni, to nie mają one takiego obowiązku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupów on-line. W tym przypadku konsument ma prawo do zwrotu towaru bez jakichkolwiek wyjaśnień. Jednak zgodnie z przepisami ma na to 14 dni liczonych od dnia otrzymania produktów. Oczywiście, jeśli polityka sieci handlowej jest inna, to termin ten może być dłuższy, ale nie może być krótszy niż te 14 dni.

Wiele osób nie mówi mikołajowi, że prezent nie trafił w jego gust. Jednak warto mieć to na uwadze, że dany produkt można w sklepie wymienić czy oddać. Jeśli mikołaj zrobił zakupy on-line to zapewne lepszym wariantem będzie zwrot produktów i kupno w to miejsce czegoś innego niż wrzucenie go do ciemnej szafy. Oczywiście towar oddaje kupujący, a nie obdarowany, bo zwykle trzeba znać np. numer zakupów.

Prezent z drugiej ręki

Ale jeśli nie znamy się tak dobrze z mikołajem i nie mamy możliwości zwrotu czy wymiany prezentu, to można go sprzedać na popularnych platformach i za tak odzyskane pieniądze kupić sobie coś innego.

Wyjściem z sytuacji jest także przekazanie takiego nietrafionego prezentu komuś innemu, np. ubrania można dać komuś potrzebującemu, książki przekazać lokalnej bibliotece, a zabawki dać dzieciom sąsiadów.