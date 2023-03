Podarunek firmy TRUMPF wywołał skandal w Internecie

O całej sytuacji poinformował za pośrednictwem Twittera aktywista Jan Śpiewak.

"Firma TRUMPFinc dzisiaj rozdała swoim pracownikom w ramach uznania po jednym Merci. Korporacje mają rekordowe zyski a dla pracowników cukierki i paciorki. Upokarzanie pracowników to forma zarządzania w państwie semikolonialnym jakim jest Polska po 34 latach rządów neoliberałów" - podsumował działania firmy Jan Śpiewak.

Portal My Company Polska skontaktował się z firmą TRUMPF celem uzyskania komentarza. Firma w odpowiedzi podkreśliła, że "zna temat, lecz przekaz został zniekształcony".

Upominki od firm. Internauci przytaczają historie

Oburzenie aktywistów i internautów potęguje fakt, że w tym roku firma obchodzi swoje stulecie. Ponadto w roku obrotowym 2021/22 grupa zatrudniała 16 554 pracowników i osiągnęła obroty na poziomie 4222,8 mln euro.

"Internauci zaczęli także udostępniać swoje doświadczenia z podarunkami od firm, w których pracowali. Jeden z nich nawiązuje do swojej wspólpracy z firmą InPost, która miała wręczyć pracownikom w ramach podziękowania za pracę w grudniu, wyjątkowo trudnym okresie dla branży kurierskiej, kilka cukierków na wagę z popularnego dyskontu" - przytacza portal MyCompanyPolska.

Przedstawiciele firmy TRUMPF odnoszą się do sytuacji

"Źle się stało, że informacje o akcji zostały przedstawione w zniekształconym i pozbawionym szerszego kontekstu charakterze. Aby lepiej zrozumieć założenie akcji, warto zauważyć, że nasza spółka zatrudnia już blisko 1300 pracowników w 5 budynkach położonych w 3 miejscowościach i współpraca między Pracownikami jest da nas szczególnie ważna. Aby każdy miał możliwość okazać pozostałym współpracownikom podziękowania za wzajemną pomoc w codziennych zadaniach, wspólnych projektach, umieściliśmy ponad 1600 karteczek Kudo (karteczki uznania i podziękowania). Obok nich rozłożyliśmy w kuchniach symboliczne czekoladki – a były one jedynie elementem dodatkowym, narzędziem umilającym taki pozytywny przekaz. Nasi pracownicy błyskawicznie i z dużym entuzjazmem włączyli się do akcji. Niestety znalazły się osoby szukające sensacji, które zbudowały przekaz jakoby firma w formie czekoladek gratyfikowała wysiłek pracowników, co jest oczywistym przekłamaniem i nadinterpretacją: czekoladki były dodatkiem do akcji przekazywania słów docenienia między pracownikami. Cieszy nas, że zamówione z zapasem karteczki zaczynają się powoli kończyć. Dlatego zdecydowaliśmy się je dodrukować i przedłużyć akcję o kolejny dzień. Wewnętrzny feedback, który na bieżąco spływa do nas od pracowników również jest pozytywny, co motywuje nas do utrzymywania i pielęgnowania inicjatyw wzajemnych podziękowań w przyszłości, do czego wszystkich zachęcamy" - brzmi oświadczenie przekazane portalowi MyCompanyPolska.

TRUMPF. Czym zajmuje się przedsiębiorstwo?

TRUMPF Group to niemieckie przedsiębiorstwo z główną siedzibą w Ditzingen koło Stuttgartu założone przez Christiana Trumpfa w 1923 roku.

Przedsiębiorstwo posiada na świecie 56 oddziałów, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji. Oddziały produkcyjne zlokalizowane są w: Niemczech, Austrii, Chinach, Czechach, Francji, Wielkiej Brytanii, Indiach, Japonii, Meksyku, Polsce, Singapurze, Szwajcarii i w USA.

TRUMPF jest światowym liderem w produkcji narzędzi do przetwarzania metalu i jego obróbki laserowej. W skład holdingu wchodzą trzy oddziały zajmujące się: obróbką metali, techniką laserową/produkcją aparatury elektronicznej. Do roku 2014 także produkcją aparatury medycznej. W roku 2014 część związana z produkcją aparatury medycznej została przejęta przez koncern Hillrom. Kluczową dla przedsiębiorstwa dziedziną są narzędzia do wycinania, kształtowania, laserowego cięcia i wyginania blach[

