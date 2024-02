Pieniądze to nie wszystko. NIK miażdży Obajtka

Pieniądze to nie wszystko. Gościem programu Marian Banaś prezes NIK

W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego poruszonych będzie szereg tematów biznesowych i gospodarczych.

Zaproszony gość w rozmowie oceni czy rzeczywiście raport NIK dotyczący Orlenu jest "gotowym aktem oskarżenia dla prokuratora", Marian Banaś będzie pytany również o to czy jest na wojnie z PiS, czy przekłada się to na wyniki kontroli i jakie plany dotyczące dalszych kontroli ma NIK.

Banaś w programie "Pieniądze to nie wszystko" również oceni swoją sytuację prawną bowiem ciążą nad nim poważne zarzuty o zaniżenie podatku VAT i nadużycie uprawnień. Zarzuty obejmują zarówno Kodeks karny, jak i Kodeks karny skarbowy. Jak wiemy Prokuratura Krajowa wysłała do ministra sprawiedlwiości Adama Bodnara wniosek o uchylenie immunitetu Banasiowi. Szef NIK będzie pytany więc o to dlaczego zasłania się immunitetem.I czy prezes z zarzutami karno-skarbowymi nie ciąży na wizerunku NIK, która w założeniu ma być bezstronna.

"W poprzednim Sejmie wniosek obejmujący 13 zarzutów wobec prezesa NIK utknął w zamrażarce marszałek Elżbiety Witek (PiS) mimo pozytywnej opinii sejmowej komisji ds. immunitetów" – informowała "Rzeczpospolita". "Prezes NIK miałby łącznie usłyszeć 15 zarzutów" - pisze dziennik.

Hubert Biskupski zapyta czy wraz z objęciem władzy przez nową koalicję obawia się odwołania przez Sejm. Czy rozważa kandydowanie w wyborach do europarlamentu lub w kwietniowych wyborach samorządowych, czy będzie chciał wycofać się z polityki.

Te i wiele innych pytań zada prowadzący Hubert Biskupski szef Super Biznesu w najnowszym programie "Pieniądze to nie wszystko".

