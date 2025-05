i Autor: Shutterstock, Nissan / materiały prasowe

Dramat pracowników

Gigant motoryzacyjny z ogromną stratą. Producent aut masowo tnie etaty

Kryzys w Nissanie! Japoński gigant motoryzacyjny ogłosił redukcję etatów na całym świecie, planując zwolnić aż 20 tysięcy pracowników. Decyzja ta jest konsekwencją ogromnej straty netto, która w zakończonym roku fiskalnym 2024/2025 wyniosła 671 mld jenów (4,1 mld euro). Co doprowadziło do tak dramatycznej sytuacji i jakie kroki zamierza podjąć Nissan, by wyjść z kryzysu?

Dlaczego Nissan poniósł rekordowe straty w 2024/2025? Słaba sprzedaż i wysokie koszty restrukturyzacji Nissan odnotował w roku fiskalnym 2024/2025 stratę netto w wysokości 671 mld jenów (4,1 mld euro). To wynik znacznie gorszy niż w poprzednich latach. Głównymi przyczynami tak słabego rezultatu są, jak podaje raport koncernu, spadek sprzedaży na kluczowych rynkach, czyli w Stanach Zjednoczonych i Chinach, oraz wysokie koszty związane z restrukturyzacją firmy. Spadek sprzedaży w USA i Chinach, dwóch największych rynkach motoryzacyjnych na świecie, jest szczególnie dotkliwy dla Nissana. Konkurencja w tych regionach jest bardzo silna, a popyt na samochody Nissana okazał się niższy niż oczekiwano. Koszty restrukturyzacji również miały istotny wpływ na wynik finansowy. Nissan od kilku lat wdraża program naprawczy, który obejmuje m.in. zamykanie fabryk i redukcję zatrudnienia. Te działania generują wysokie koszty jednorazowe, które obciążają wynik finansowy. Jak Nissan planuje wyjść z kryzysu? Kluczowa redukcja etatów i optymalizacja fabryk W odpowiedzi na trudną sytuację finansową, Nissan zapowiedział szeroko zakrojony plan restrukturyzacji. Kluczowym elementem tego planu jest redukcja zatrudnienia o 20 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. To drastyczne posunięcie ma na celu obniżenie kosztów operacyjnych i poprawę rentowności firmy. Oprócz redukcji etatów, Nissan zamierza również zmniejszyć liczbę swoich fabryk z 17 do 10 do roku fiskalnego 2027/2028. Zamknięcie fabryk pozwoli na optymalizację produkcji i zmniejszenie kosztów stałych. Koncern nie sprecyzował jeszcze, które konkretnie fabryki zostaną zamknięte, ale analitycy spodziewają się, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w najbliższych miesiącach. Plan restrukturyzacji Nissana ma na celu poprawę efektywności operacyjnej i powrót do rentowności. Firma liczy na to, że dzięki tym działaniom uda się jej przezwyciężyć trudności i odzyskać pozycję na rynku. Czy amerykańskie cła pogrążą Nissana? Brak prognoz na rok 2025/2026 Nissan nie opublikował prognoz na bieżący rok finansowy 2025/2026, tłumacząc to dużą niepewnością związaną z możliwym wpływem amerykańskich ceł wymierzonych w przemysł motoryzacyjny. To pokazuje, jak duże obawy ma firma w związku z potencjalnymi konsekwencjami polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie cła mogą znacząco podnieść koszty produkcji i sprzedaży samochodów Nissana w USA, co z kolei może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność firmy na tym rynku. Brak prognoz finansowych na kolejny rok jest sygnałem, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudno przewidzieć, jak potoczą się wydarzenia. Kryzys w japońskiej motoryzacji? Honda również prognozuje spadek zysków przez cła Problemy nie dotyczą tylko Nissana. Również Honda Motor Co. prognozuje, że jej zysk netto w obecnym roku fiskalnym spadnie aż o 70,1 proc. do 250 mld jenów (1,5 mld euro), a sprzedaż skurczy się o 6,4 proc. Podobnie jak w przypadku Nissana, Honda jako główny powód takiego stanu rzeczy wskazuje na negatywny wpływ amerykańskich taryf celnych. To pokazuje, że japoński przemysł motoryzacyjny jako całość przeżywa trudny okres. Wzrost kosztów produkcji, spadek popytu na niektórych rynkach i niepewność związana z polityką handlową to główne wyzwania, z którymi muszą się mierzyć japońscy producenci samochodów. Analitycy wskazują, że przyszłość japońskiej motoryzacji stoi pod znakiem zapytania, a dalsze decyzje polityczne mogą mieć decydujący wpływ na kondycję tego sektora.