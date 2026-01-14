W których miastach seniorzy skorzystają z niższych opłat za śmieci?

W Polsce system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest regulowany na poziomie gminnym, co oznacza, że zasady i wysokość ulg mogą się znacznie różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Samorządy mają swobodę w tworzeniu własnych systemów zniżek i zwolnień, co pozwala na dostosowanie wsparcia do lokalnych potrzeb.

W Warszawie nadal funkcjonuje program "Warszawska Pomoc Osłonowa". W jego ramach osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto, mogą otrzymać zasiłek celowy pokrywający co najmniej 50% kosztów opłat za śmieci. Program ten jest również adresowany do seniorów po 65. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami, które nie pobierają dodatków mieszkaniowych.

W innych dużych miastach, takich jak Kraków, Poznań, Wrocław i Katowice, ulgi w opłatach za śmieci często przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Warto jednak pamiętać, że Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje odmowy gmin w przyznawaniu ulg rodzicom dorosłych dzieci posiadającym Kartę Dużej Rodziny, argumentując, że prawo do ulg przysługuje za fakt wychowania dzieci, a nie za aktualny skład gospodarstwa domowego. W Katowicach posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 20% zniżki. W Poznaniu właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, płacą tylko za 5 członków rodziny.

Gdynia również oferuje możliwość obniżenia opłat za śmieci, jeśli dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Mieszkańcy Gdyni kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą także liczyć na ulgę w wysokości 10 zł.

Czy możliwe jest całkowite zwolnienie z opłat?

Istnieje szczególny przypadek, który pozwala na całkowite zwolnienie z opłat za wywóz śmieci. Seniorzy, którzy mieszkają samotnie i pobierają niskie świadczenia emerytalne, mogą zostać w całości zwolnieni z opłat, jeśli ich nieruchomość jest faktycznie niezamieszkana i nie są w niej generowane żadne odpady. Dotyczy to na przykład emeryta, który na stałe lub przez dłuższy czas (np. ponad miesiąc) przebywa poza domem – w sanatorium, domu opieki czy u rodziny. Aby skorzystać z takiego zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy.

Jak sprawdzić ulgi w swojej gminie?

Każda gmina może obniżyć opłaty za śmieci w szczególnych przypadkach, nawet o 100%, a wiele zależy od decyzji samorządu. Podstawą prawną dla lokalnych programów wsparcia jest Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która daje samorządom swobodę w tworzeniu własnych systemów zniżek i zwolnień. Aby dowiedzieć się, czy w Twojej gminie istnieją ulgi i jakie warunki trzeba spełnić, warto skontaktować się z lokalnym urzędem. Informacje te są również dostępne na stronach internetowych urzędów gminnych, często w Biuletynach Informacji Publicznej. Można również skorzystać ze stron takich jak biznes.gov.pl lub jakiwniosek.pl. Jeśli spełniasz warunki, możesz złożyć odpowiednie dokumenty listownie, osobiście lub za pośrednictwem systemu ePUAP.

