W jakich miastach seniorzy mogą skorzystać z niższych opłat za śmieci?

W niektórych miastach w Polsce funkcjonują specjalne ulgi na opłaty za wywóz śmieci. Np. w Warszawie działa Warszawska Pomoc Osłonowa, w ramach której świadczeniobiorca dostanie zasiłek celowy wysokości 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za śmieci.

Forma pomocy skierowana jest do osób samotnych, tj. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. Warszawska Pomoc Osłonowa jest adresowana też do niepełnosprawnych, seniorów po 65. roku życia, oraz do osób, które nie pobierają dodatków mieszkaniowych.

Jak to wygląda w innych miastach? W Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach, zapłacimy mniej za śmieci, jeśli jesteśmy posiadaczami Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona również osobom, których dzieci są dorosłe, trzeba mieć jednak minimum trójkę dzieci.

Również w Gdyni można obniżyć opłatę za śmieci, jeśli nasz dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nie tylko seniorzy mogą mieć niższe rachunki za śmieci

Warto zaznaczyć, że mniejsze opłaty za śmieci dotyczą nie tylko seniorów i osób w trudnej sytuacji finansowej. Np. w Gdyni można uzyskać zniżkę na opłatę za śmieci jeśli postawimy na działce kompostownik. Ulga wynosi 10 zł.

Niektóre gminy mają również niższe stawki na wywóz śmieci na działki rekreacyjne, oraz działki, na których znajdują się domki letniskowe. Wtedy też roczna opłata za śmieci wynosi 181,90 zł.

W praktyce każda gmina może obniżyć opłaty za śmieci w szczególnych wypadkach nawet o 100 proc., wiele zależy od decyzji samorządu. Za pośrednictwem strony biznes.gov.pl lub jakiwniosek.pl możemy sprawdzić, czy w naszej gminie istnieją ulgi. A jeśli spełniamy ich warunki, możemy złożyć odpowiednie dokumenty listownie, osobiście, lub przez system ePuap.

