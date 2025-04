Emerytura dla prezydenta RP. To Andrzej Duda dostanie na odchodne

Na środowym posiedzeniu Sejmu czytania ustaw o cenach prądu i deregulacji

Obrady Sejmu rozpocznie informacja informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku, a później rozpocznie się w tej sprawie debata. Wieczorem Sejm ma zajmie się poszczególnymi ustawami.

W środę Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy, która ma dać sprzedawcom z urzędu dodatkowe trzy miesiące na złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki wniosków taryfowych. W efekcie nowe taryfy dla gospodarstw domowych wchodziłyby w życie od 1 października, a nie od 1 lipca 2025 roku.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, ceny energii na rynku spadają, a im później dojdzie do zakontraktowania energii, tym mniej sprzedawcy za nią zapłacą. Zakłada się, że cena w taryfach, które wejdą w życie od października będzie niższa niż obecnie obowiązująca (w uzasadnieniu wskazuje się cenę hurtową na poziomie 400-500 zł za MWh).

W środę Sejm będzie obradował także nad projektem "deregulacji Paszyka [Krzysztofa - dop. red.]", czyli Ministra rozwoju i technologii. Projekt zakłada 47 zmian, w tym ograniczenie kontroli w firmach, zmiany w Małym ZUS Plus, możliwość podpisania umów leasingu online, a także wprowadzenie nowych możliwości dla rzemieślników (prowadzenia firmy jako spółki kapitałowej, lub komandytowej). To drugie czytanie projektu, który zakładał wprowadzenie przepisów od 1 maja. Jednak nawet jeśli Sejm przyjmie ustawę na obecnym posiedzeniu, zabraknie czasu na wdrożenie jej w planowanym terminie.

Ponadto Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych ma powołać nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia projektu rządu o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Podkomisja zajmie się także rozpatrzeniem informacji o farmach wiatrowych działających na chronionym obszarze "Natura 2000".

W czwartek Sejm zabierze się za ustawę, która zobowiąże deweloperów do podawania cen za mieszkania. Na obradach także ustawa o pomocy powodzianom

Na czwartkowym posiedzeniu odbędzie się drugie czytanie poselskiego projektu "lex deweloper" złożonego przez Polskę 2050 w lutym. Ustawa ma m.in. zobowiązać deweloperów do prowadzenia strony internetowej i podawania na tej strony cen mieszkań za metr kwadratowy, cały lokal, wszystkich dodatkowych kosztach związanych z ofertą, np. dotyczących miejsc parkingowych, ogródka, garażu, a także historii zmian cennika.

Deweloper, który nie dostosuje się do przepisów i będzie ukrywał ceny naraża się na karę do 10 proc. obrotu z ubiegłego roku. Obecnie deweloper nie ma obowiązku podawania ceny nieruchomości, często więc podawane są dopiero po tym, jak uzyska się dane kontaktowe klienta, w biurze sprzedaży.

W czwartek ma odbyć się także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa dotyczy osób fizycznych, które wynajmują przedsiębiorcom lokale użytkowe i nie dostają za to odszkodowań. Projekt ma wprowadzić świadczenie interwencyjne, oraz uprościć procedury rozbiórki zniszczonych budynków, oraz ich ew. odbudowę i przebudowę. Tym samym osoby poszkodowane w powodzi nie będą musiały czekać na uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedłużony do końca 2025 roku. będzie także zasiłek na osuszanie wysokości 1000 zł. Wydłużony ma zostać czas na składanie wniosków o zasiłki na remont czy odbudowę nieruchomości będzie wydłużony do 30 czerwca 2025 roku.

Nowelizacja ma wydłużyć do dziesięciu miesięcy termin na złożenie dokumentów szacujących szkody, a także dłuższy okres, w którym ZUS będzie mógł umorzyć składki (od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, oraz od 1 stycznia 2025 roku do 31 maja 2025 roku).

W czwartek minister Maciej Berek przedstawi także Stałemu Komitetowi Rady Ministrów stan prac nad deregulacją, a także przesłanymi przez zespół Rafała Brzoski i ministerstwo rozwoju rozwiązaniami.

