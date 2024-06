"Dawaj dziesięcinę". Ksiądz apeluje, by ludzie oddawali część dochodu

Internauci nie zostawili "suchej nitki" na kapelanie

Ks. Stanisław Szczęsny w filmie stwierdza, że zna wiele osób, które dają dziesięcinę i są z tego faktu zadowolone, bo "Bóg ich zabezpiecza, także finansowo". Dodatkowo taki sposób zarządzania swoimi dochodami ma pomóc w walce ze wspomnianym już "bożkiem pieniądza".

Sprawę nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zamieścił post z filmem księdza, który rząda średniowiecznego podatku na Kościół. Pod nim zamieścił post:

"Jeśli pan ksiądz Stanisław Szczęsny nie przekonał Cię do płacenia dziesięciny na kościół, to zawsze możesz zostać naszym Patronem my wydamy to na naprawdę zbożny cel czyli ściganie rasistów i neonazistów".

Apel księdza nie spotkał się raczej z przychylnością. Pod postem natychmiast posypały się komentarze internautów, ale nie wszystkie nadają się do cytowania. "Zasuwaj do roboty, a nie pouczaj innych, pasożycie"- pisze jeden z komentujących internautów. Inny dodaje, on jest taki głupi czy uważa innych za debili". "Język polski jest zbyt ubogi aby ten stan umyslu okreslic, złodziejom zawsze malo...." - stwierdza kolejny komentujący.

Ksiądz jest rezydentem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). Ponadto sprawuje posługę kapelana Regionalnego Szpitala Specjalistycznego.

Dziesięcina to podatek kościelny w postaci dziesiątej części plonów lub dochodów obowiązkowy w średniowieczu dla wszystkich chrześcijan. Na ziemiach polskich dziesięcina nie obowiązuje od XIX wieku. Likwidowano ją w czasach zaborów.

