Ile zarabia ksiądz? Posługa kapłańska to nie wszystko

Zarobki księży w Polsce

Ile zarabia ksiądz? To zależy od wielu czynników. Pieniądze, które otrzymują za swoją posługę to od 2 do 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. W wielu przypadkach duchowni mogą jednak pracować tak jak inni obywatele. Rzecz jasna zwykle wykonują pracę zgodną ze swoim wykształceniem.

Zatem wielu księży uczy w szkołach religii lub wykłada na uczelniach wyższych przedmioty związane m.in. z teologią, filozofią czy etyką. Ale są też księża, którzy pracują w placówkach medycznych czy wojsku. W zależności do tego, gdzie pracuje ksiądz, pobiera określoną pensję. Jak wylicza portal wynagrodznia.pl, mediana miesięcznych zarobków nauczyciel religii (głównie tak pracują duchowni) wynosi 4260 zł brutto, 25 proc. otrzymuje świadczenie mniejsze niż 3530 zł, ale 25 proc. może liczyć na stawkę miesięczną większą niż 5280 zł.

Ile zarabiają księża w Polsce poza kościołem?

Jak wylicza portal Onet.pl, księża mogą otrzymywać wynagrodzenie za funkcje pełnione w różnych instytucjach publicznych:

szpital -> 1 100 zł netto (miesięcznie)

-> 1 100 zł netto (miesięcznie) policja -> 2 300 zł netto (miesięcznie)

-> 2 300 zł netto (miesięcznie) więzienie -> 2 200 zł netto (miesięcznie)

Pieniądze od wiernych

Rzecz jasna nie wszyscy księża pracują zawodowo. Jest grupa skupiająca się wyłącznie na posłudze kapłańskiej. Wówczas ksiądz w dużej mierze utrzymuje się z datków parafian. A te są różne i zależą od wielkości i lokalizacji parafii, zamożności wiernych, ich zaangażowania w życie parafii itp.

Nie jest tajemnicą, że za usługi kościelne zwykle się płaci. Choć nie ma tu odgórnego cennika, to obowiązuje niepisana zasada: "co łaska, ale mniej niż np. 500 zł za ślub czy 300 zł za pogrzeb nikt nie daje". I nie ma co się dziwić, że takie niepisane zasady obowiązują w wielu parafiach, gdyż nie ma w Polsce podatku kościelnego, z którego to takie usługi mogłyby być opłacane. Do parafialnego koszyka, z którego część zasila portfele księży, idą też pieniądze z tak zwanej tacy, czyli datków parafian zbieranych podczas mszy. Tym sposobem miesięcznie do kasy niewielkiej parafii może wpaść skromnie 10 tys. zł. Część tej puli może bezpośrednio zasilić budżet księdza.

W okresie świątecznym należy również doliczyć datki zebrane podczas "kolędy". Należy jednak zaznaczyć, że duchowni otrzymują 20 proc. zebranej kwoty.

