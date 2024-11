Nocleg w polskich górach za złotówkę! Jest tylko jedno ograniczenie

Wypłaty renty wdowiej od lipca 2025 roku. Do kiedy należy złożyć wniosek?

Promocja noclegowa górskiego schroniska – Murowaniec w Tatrach za 1 zł

— Powoli zbliżamy się do momentu, w którym zacznie obowiązywać nasza największa promocja noclegowa w roku. Już w listopadzie (a dokładnie od 12 listopada do 19 grudnia) rezerwacje objęte są zniżką w konkretne dni tygodnia. Wszystkie noclegi od niedzieli do czwartku dostępne są za 1 PLN w pokoju i aż -50% w Szałasie — przekazali właściciele schroniska Murowaniec w wypowiedzi dla krakow.eska.pl.

Schronisko Samotnia w Karkonoszach za 1 zł

- Noclegi za 1 złoty w schronisku Samotnia. Schronisko PTTK Samotnia oferuje miejsca w pokojach od 1 do 8-osobowych. Wszystkie wyposażone są w umywalki. Łazienki dostępne są na korytarzach – podaje serwis walbrzych.naszemiasto.pl. w tym przypadku cena w wysokości 1 zł za nocleg również obowiązuje od niedzieli do czwartku.

Na przełomie listopada i grudnia góry bywają niebezpieczne

Z powodu zagrożenia lawinowego zamknięty został szlak czerwony przez Kocioł pod Śnieżką - przekazali przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego. Chodzi o trasę między schroniskiem Nad Łomniczką a Domem Śląskim. "Został wprowadzony pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W związku z tym od dziś, od soboty 23 listopada, z powodu zagrożenia lawinowego zamknięty zostaje szlak czerwony przez Kocioł pod Śnieżką (Kocioł Łomniczki) na odcinku od schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego" - przekazali przedstawiciele KPN. W górnych partiach gór utrzymują się minusowe temperatury i wieje silny wiatr.

Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę po górach, muszą być dobrze przygotowani. Szczególnie ważne są solidne obuwie i ciepła odzież. Warto mieć kije i raczki. Telefon powinien być naładowany i mieć zainstalowaną aplikację "Ratunek”.