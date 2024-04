Emerytura w Polsce - emerytura mieszana

Co to jest emerytura mieszana? Prawo do emerytury mieszanej mają wyłącznie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które osiągały wiek emerytalny w okresie od 2009 do 2014 roku. Emerytura mieszana to świadczenie, które ustalane jest jednocześnie według starych i nowych zasad. Wylicza się ją, biorąc pod uwagę następujące proporcje. Osoby, które miały prawo do emerytury w 2009 roku mają udział emerytury ustalanej według starych zasad 80 proc., a według nowych 20 proc. I odpowiednio: 2010 roku (70 proc. stare) i 30 proc. (nowe), 2011 roku (55 proc. stare) i45 proc. (nowe), 2012 roku (35 proc. stare), 65 proc. (nowe), 2013 i 2014 roku (20 proc. stare) i 80 proc. (nowe).

Emerytura mieszana. Dla kogo dodatkowe pieniądze?

Ale to nie wszystko. Na emeryturę mieszaną składa się część emerytury, którą oblicza się według nowych zasad i ustalana ona jest w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku pełnej emerytury i część emerytury mieszanej wyliczanej według starych. To suma: 24 proc. kwoty bazowej, czyli kwoty, która jest corocznie ustalana jako 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez GUS, pomniejszonego o ubezpieczenia społeczne; po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy; po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Ubezpieczony, który w latach 2009-2014 osiągnął powszechny wiek emerytalny i ubiegał się o emeryturę, mógł wskazać we wniosku, by ZUS wyliczył świadczenie według najbardziej korzystnego wariantu. Emerytura mogą być bowiem ustalona w sposób mieszany lub kapitałowy. Emerytura mieszana była bardziej korzystna dla osób zarabiających mniej.