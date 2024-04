Po zmarłym członku rodziny można dostać pieniądze z ZUS. Nawet 30 tys. zł

Środki na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu!

Gdy pracujemy od naszych zarobków odprowadzane są składki ZUS, które trafiają na nasze konto w zakładzie. Jak się okazuje, pieniądze z subkonta mogą być dziedziczone przez uprawnione do tego osoby, a to oznacza, że w przypadku śmierci zgromadzone przez nas środki nie przepadają.

Warto podkreślić, że dziedziczeniu podlegają składki na subkoncie, które posiadają tylko osoby ubezpieczone należące do OFE oraz ubezpieczeniu urodzeniu po 1968 roku.

W tym wypadku stosuje się standardową linię ustawowego dziedziczenia. W pierwszej kolejności dziedziczy małżonek, później dzieci. Co ciekawe ubezpieczony w ZUS może wskazać osoby, które będą miały prawo do podziału kapitału.

Jak odziedziczyć środki z ZUS po zmarłym?

Pieniądze z subkonta zmarłego trafią na nasze subkonto w ZUS. Średnio uzyskiwania kwota to 29 tys. zł.

Aby otrzymać pieniądze po zmarłym należy złożyć wniosek do ZUS. Nie potrzebujemy do tego wsparcia prawnika, ani notariusza. W przypadku gdy zmarły nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia środków z subkonta, środki trafią do masy spadkowej.

