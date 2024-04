Dwa ważne pisma z ZUS w kwietniu! Lepiej tego nie przegap

Wnioski o dotację z ARiMR. Pszczelarze mogą dostać 50 zł do każdego ula

Zapadła kluczowa decyzja dla kredytobiorców. Wiadomo, co ze stopami procentowymi

ZUS wysyła listy do emerytów i rencistów

W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. W przesyłce znajdzie się też pismo o wypłacie w kwietniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastki. Zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS, seniorzy nie muszą czekać na list z urzędu, aby zweryfikować, czy podwyżka emerytury została obliczona prawidłowo – informuje portal dgp.pl. Można to także sprawdzić, korzystając z indywidualnego konta w ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych.

Dwa ważne pisma z ZUS w jednej przesyłce

W celu zmniejszenia kosztów ZUS obie ważne dla seniorów informacje wysyła w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listu to standardowa procedura, która wynika z prawnego obowiązku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia oraz o przyznaniu trzynastki. Na list z ZUS trzeba czekać do kwietnia lub może nawet do maja.

Kiedy seniorzy dostaną przesyłkę z ZUS?

ZUS wyśle pisma w kwietniu, najpóźniej wraz z kwietniowymi emeryturami, ponieważ wtedy również zostaną przesłane trzynaste emerytury. Terminy wypłat świadczeń:

* 1 kwietnia – poniedziałek świąteczny, emerytura kwietniowa oraz trzynasta emerytura zostały przelane lub wysłane w piątek, 29 marca,

* 6 kwietnia – sobota, emerytury kwietniowe oraz trzynaste emerytury ZUS przekaże w piątek, dzień wcześniej, 5 kwietnia

* 10 kwietnia – środa,

* 15 kwietnia – poniedziałek,

* 20 kwietnia – sobota, emerytury kwietniowe oraz trzynaste emerytury ZUS przekaże w piątek, dzień wcześniej, 19 kwietnia

* 25 kwietnia – czwartek.

Trzynasta emerytura 2024. Ile wynosi?

Tegoroczna wysokość "trzynastki" to 1.780,96 zł brutto. Dodatkowe świadczenie roczne dla emerytów i rencistów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest od niego odprowadzana składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Z trzynastki nie są dokonywane żadne inne potrącenia i egzekucje.

QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 16 Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….” brygadzista sukces mierzy się zarobi dla młodzieży trzy tysiące się należy Dalej