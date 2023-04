Emerycie uważaj! ZUS może odebrać trzynastą emeryturę

Trzynasta emerytura. Komu przysługuje?

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim seniorom, którzy w dniu 31 marca 2023 roku miały prawo do emerytury lub renty. Część tegorocznych trzynastek już trafiła do seniorów - na pozostałe dwa terminy to 20 oraz 25 kwietnia 2023 roku. Trzynasta emerytura jest równa minimalnej emeryturze brutto - 1588,44 zł. Tegoroczne świadczenia nie zostały zwolnione z podatku dochodowego.

Część emerytów musi mieć się na baczności - ZUS może domagać się od nich zwrotu dodatkowego świadczenia emerytalnego. Chodzi o osoby, które przebywają na wcześniejszych emeryturach oraz te, które dorabiają do podstawowych świadczeń.

Emerycie uważaj! ZUS może odebrać "trzynastkę"!

"Część seniorów, która dorabia do swoich świadczeń, musi jednak uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Te graniczne kwoty zmieniają się raz na kwartał. Jeśli po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że na dzień 31 marca 2023 r. świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie górnej granicy przychodu, to kwota wypłaconego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego podlega zwrotowi jako nienależne pobrane świadczenie. Trzynastkę trzeba również zwrócić, gdy na 31 marca danego roku nie istniało prawo do emerytury, renty albo innego długoterminowego świadczenia" - poinformowała Krystyna Michałek rzecznik regionalna ZUS woj. kujawsko-pomorskiego w rozmowie z dziennikiem "Fakt".

