Konto PUE ZUS obowiązkowe! Musisz je założyć do końca grudnia. Jak to zrobić?

Profil PUE ZUS. Nie założysz profilu - ZUS zrobi to za ciebie!

Dotychczas obowiązek posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) dotyczył wyłącznie płatników rozliczających składki za więcej niż 5 osób. W związku ze zmianą przepisów obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Aktualnie profil na Platformie Usług Elektronicznych posiada ponad 10,6 mln użytkowników. Ponad 89 proc. prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika - wynika z danych przytaczanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy, którzy aktualnie nie posiadają profilu na PUE ZUS są zobowiązani do założenia go do dnia 30 grudnia 2022 roku - w przeciwnym wypadku ZUS założy profil w ich imieniu. Profil PUE ZUS zakładany jest dla osoby fizycznej - w celu rejestracji trzeba mieć ukończone 13 lat.

PUE ZUS. Kto musi posiadać profil?

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Jak założyć profil na PUE ZUS?

W celu założenia profilu PUE ZUS należy:

Wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony)

Wybrać dla kogo zakładamy profil - o wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP

Wybrać sposób rejestracji (za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS - można również samodzielnie wypełnić formularz rejestracji

Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS

Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Komfort, wygoda i wszystko w jednym miejscu

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu) - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.zus.pl

