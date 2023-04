Nowa kawa w znanej sieciówce z efektem przeczyszczającym! To wybuchowa mieszanka

Kawa z oliwą w Starbucksie

Amerykańska sieć kawiarni Starbucks słynie z tego, że sezonowo wprowadza rozmaite kawowe nowości. Tym razem postawiono na dość nieoczekiwany miks. Postanowiono dodać do kawy oliwę. Takie połączenie może mieć ciekawy smak, ale niestety ma też dodatkowe raczej mniej oczekiwane przez klientów właściwości. Chodzi o kawę Oleato. 21 lutego 2023 r. na Instagramie Starbucks poinformował, że wprowadza nowy produkt. Jak zapewniła sieć, Oleato to kawa z dodatkiem wysokiej jakości oliwy z oliwek Partanna (extra virgin olive oil). Klienci w wybranych krajach mogą skosztować napoju od 27 marca. Wprowadzono go do oferty we Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych, m.in. w Seattle i Los Angeles. "Po połączeniu wysokiej zawartości tłuszczu w posiłku lub napoju z kawą, która sama w sobie stymuluje perystaltykę [pracę – red.] jelit, to ta kombinacja może spowodować skurcze i dlatego ma działanie przeczyszczające – wyjaśniła CNN dietetyczka Erin Palinski-Wade. Zatem po spożyciu takiej kawy wielu miłośników kawowych eksperymentów bardzo szybko musi udać się do toalety...A chyba w przesiadywaniu w kawiarniach i delektowaniu się kawą nie o to chodzi, by natychmiast szukać ustronnego miejsca.

Sonda Wolisz kawę czy herbatę? kawę herbatę lubię to i to ;)