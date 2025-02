Nowa kwota 13. emerytury w 2025 roku. O tyle wzrośnie "trzynastka"

Rząd Tuska ogłosił nowy program dopłat "Klucz do mieszkania". Co zawiera?

13. emerytura w 2025 roku. Ile wyniesie podwyżka?

Waloryzacja emerytur w marcu 2025 roku wyniesie 5,5 proc. W związku z tym minimalna emerytura wrośnie z kwoty 1780,96 zł do kwoty 1878,91 zł. Oznacza to, że również w górę idzie wysokość 13. emerytury. To dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury. Wypłata trzynastek dla seniorów planowana jest na kwiecień. W założeniu 13. emerytura ma być taka sama dla wszystkich. Jednak w praktyce tak nie jest. Trzynasta emerytura netto będzie nieco niższa niż minimalna emerytura. Dlaczego? Świadczenie podstawowe, o ile nie przekracza 2500 zł brutto, pomniejszone jest jedynie o 9 proc. składki zdrowotnej. Wynika to z wysokości kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tys. zł. Z podatku dochodowego zwolnione są emerytury i renty poniżej 2500 zł brutto. W przypadku seniorów, którzy otrzymują wyższe świadczenie, zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od kwoty przekroczenia progu 2500 zł brutto i wynosi ona 12 procent. Dlatego też seniorzy z emeryturą stałą rzędu minimum 2,5 tys. zł dostaną trzynastkę w wysokości 1484,34 zł. Zaś osoby z minimalną emeryturą powinny dostać trzynastkę w wysokości 1558,83 zł. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, seniorzy w tym roku zyskują na trzynastce w porównaniu z rokiem ubiegłym około 60 zł. SZCZEGÓŁY w GALERII.

Główny cel waloryzacji emerytur

Po co wprowadzono w ogóle waloryzację emerytur w Polsce? Waloryzacja emerytur i rent ma sprawić, że seniorzy nie będą tak bardzo odczuwać wysokiej inflacji w swoich portfelach. Im niższa inflacja, tym niższy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w Polsce. I z takim zjawiskiem mamy do czynienia w tym roku. W minionym waloryzacja wynosiła aż 12,12 proc., bo mierzyliśmy się z gigantyczną inflacją w Polsce.

