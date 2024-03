i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, Art Service

Podatek Belki

Nowa kwota wolna od podatku Belki to 5250 zł! Kto skorzysta z ulgi?

Rząd stara zachęcić się Polaków do inwestowania, dlatego planuje zliberalizować podatek od zysków kapitałowych. Kwota wolna od podatku ma Belki ma wynieść minimalnie 2500 zł, jednak z podatku można być zwolnionym nawet do 5250 zł. Do tego będzie można korzystać z limitu na inne formy inwestycji.