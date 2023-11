Jakie wynagrodzenie nowej marszałek senatu?

Małgorzata Kidawa-Błońska jako marszałek senatu zarobi 20 tys. z groszami miesięcznie – podaje serwis money.pl.

Wcześniej, jako wicemarszałek sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska zarabiała „jedynie” 18,3 tys. brutto miesięcznie.

Funkcja nowej marszałek senatu to również wyższa emerytura

Dobrze płatne stanowisko to również większe wpływy do ZUS-u na przyszłą emeryturę. Ok. 40 tys. rocznie wpłynie do systemu ubezpieczeń społecznych. To powinno podwyższyć emeryturę o kilkaset zł na miesiąc.

Nowy marszałek sejmu zarobi kilka tys. więcej niż nowa marszałek senatu

Marszałek sejmu Szymon Hołownia zarobi więcej niż Małgorzata Kidawa-Błońska jednak skala jest podobna. Wynagrodzenie marszałka sejmu, łącznie z dodatkami, to kwota rządu 25 tys. zł.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.