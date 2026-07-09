Nowa prognoza NBP wskazuje, że waloryzacja emerytur w marcu 2027 roku może wynieść 4,46%, czyli więcej niż przewidywały dotychczasowe rządowe założenia.

Dzięki temu minimalna emerytura może wzrosnąć o około 88 zł, a świadczenie 5000 zł brutto o ponad 220 zł.

Wyższa prognoza waloryzacji wynika z aktualnych szacunków NBP dotyczących inflacji w 2026 roku oraz przewidywanego wzrostu wynagrodzeń.

Mimo korzystniejszych prognoz, podwyżki w 2027 będą niższe niż w 2026 (5,3%), co ma związek z zasadami waloryzacji chroniącej realną wartość świadczeń.

Waloryzacja emerytur 2027. Nowa prognoza NBP

Pojawiły się nowe prognozy dotyczące przyszłorocznej waloryzacji świadczeń dla seniorów. Z najnowszych szacunków wynika, że waloryzacja emerytur i rent w marcu 2027 roku może wynieść 4,46 proc. Warto przypomnieć, że wedle aktualnych danych GUS, podwyżka w marcu może wynieść 3,66 proc. Z kolei zakładana przez rząd Donalda Tuska waloryzacja ma być na poziomie 3,48 proc.

Prognoza opiera się na najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, według których inflacja w całym 2026 roku ma znaleźć się w przedziale 2,4–3,3 proc. To wyższy poziom niż przewidywano jeszcze w marcowej projekcji.

Podwyżki emerytur 2027. Ile wyniosą świadczenia?

Na wysokość waloryzacji wpływa nie tylko inflacja, ale również wzrost wynagrodzeń. Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku osiągnęło 9 173,24 zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. rok do roku. Te dane w połączeniu z inflacją na poziomie 3,3 proc. daje prognozowany wskaźnik waloryzacji świadczeń w 2027 roku na poziomie 4,46 proc.

Przy wskaźniku waloryzacji wynoszącym 4,46 proc. minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z 1 978 zł brutto do około 2 067 zł, czyli o około 88 zł. Z kolei świadczenie w wysokości 3 000 zł brutto zwiększyłoby się o około 134 zł, 5 000 zł – o około 223 zł, a 6 000 zł – o około 268 zł. Emeryt otrzymujący około 4 000 zł brutto mógłby liczyć na podwyżkę rzędu 178 zł.

Dlaczego waloryzacja będzie niższa niż przed rokiem?

Choć nowe prognozy są korzystniejsze od rządowych założeń, podwyżki i tak będą niższe niż w 2026 roku, gdy świadczenia wzrosły o 5,3 proc. Wynika to z zasad waloryzacji, która ma chronić realną wartość emerytur przed skutkami inflacji i wzrostu płac, a nie stanowić dodatkowej podwyżki.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony po publikacji pełnych danych GUS dotyczących inflacji i wynagrodzeń za 2026 rok. Zwaloryzowane emerytury i renty zaczną obowiązywać od 1 marca 2027 roku.

Szczegółowe wyliczenia wysokości świadczeń prezentujemy w GALERII

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EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK