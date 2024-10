Nowa podwyżka opłat za wodę! Zmiany w obliczaniu zużycia wody

Zmiany w opłatach za wodę – projekt w trakcie prac legislacyjnych

"Jesteśmy w trakcie negocjacji, ponieważ dla nas bardzo ważną kwestią - oprócz przeniesienia tych prerogatyw na poziom samorządowy - jest zapewnienie powszechnego dostępu do wody pitnej w atrakcyjnych stawkach, wynoszących nie więcej, niż 1 zł za metr sześcienny" - zaznaczył wiceminister infrastruktury nawiązując do wcześniej zgłoszonego postulatu, aby pierwszy metr sześcienny wody kosztował 1 zł, dwa kolejne były trochę droższe, a czwarty i kolejne miały jeszcze wyższą cenę.

"W tym obszarze trwają konsultacje i rozmowy z branżą wodno-kanalizacyjną i z samorządami, m.in. tymi, które są reprezentowane w komisji wspólnej rządu i samorządu" - dodał Przemysław Koperski.

Prawdopodobna bariera dla wyższych stawek

Wiceminister Koperski w rozmowie z Polskim Radiem 24 poinformował, że Ministerstwo pracuje nad nowelą ustawy o zaopatrzeniu w wodę, zgodnie z którą pierwszy metr sześcienny miałby kosztować 1 zł, drugi i trzeci były trochę droższe.

"Tysiąc litrów to gwarancja dostępu do bezpłatnej wody pitnej dla każdego Polaka. Chcemy, żeby nie było bariery ekonomicznej dla nikogo, a jest różnie. Niektórzy z nas zużywają wody więcej, a niektórym jej brakuje. Chcemy zachęcić Polaków, żeby korzystali z wody z kranu zamiast butelkowanej. (...) Chcemy też, żeby w hotelach, restauracjach, kawiarniach był dostęp do bezpłatnej wody pitnej, tak jak to się dzieje w Europie" - podkreślił Koperski.

Ministerstwo sygnalizowało analizy regulacji w zakresie pracy organu regulacyjnego, w tym procesu zatwierdzania taryf wskazując, że wnioski z tych działań posłużą do wypracowania rozwiązań.