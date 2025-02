Rewelacyjna promocja w Lidlu! Pościel za 20 zł

Pościel w mega promocji Lidla

Wygodne i eleganckie tekstylia to podstawa dobrze urządzonej sypialni. Pościel z mikrowłókna satynowego Livarno Home zachwyci każdego subtelnym połyskiem i delikatnością – wszystkie 3 zestawy dostępne będą w Lidlu 10 zł taniej:

* z poszewką na poduszkę 70 x 80 cm i poszwą na kołdrę 140 x 200 cm, za 19,99 zł/zestaw,

* z 2 poszewkami na poduszkę 70 x 80 cm i z poszwą na kołdrę 160 x 200 cm, w cenie 29,99 zł/zestaw,

* z poszewkami na poduszkę 70 x 80 cm i poszwą na kołdrę 220 x 200 cm, za 39,99 zł/zestaw.

Dopełnieniem wystroju łóżka będą eleganckie zestawy 2 poszewek dekoracyjnych Livarno Home 40 x 40 cm (4,99 zł/szt.). Komfortowy sen ułatwią bawełniane prześcieradła z dżerseju Livarno Home, dostępne w różnych rozmiarach, w mega promocji. Przy zakupie drugiego, tańszego produktu z aplikacją Lidl Plus obowiązuje 50 proc. rabatu.

Dodatki do sypialni w super cenach

Odpowiednio dobrane dodatki mogą całkowicie odmienić atmosferę wnętrza. Aromatyczne świece zapachowe Farm To Aromatherapy (170 g lub 275 g) kosztują 34,99 zł. Dla miłośników intensywniejszych doznań zapachowych idealnym rozwiązaniem będą duże świece Yankee Candle (69,99 zł/538 g/szt.). Do wyboru różne warianty zapachowe: City Blooms, Bubble Time, Summer Daydream lub Calming Cabana. Oprócz zapachów, nastrojowe oświetlenie również odgrywa kluczową rolę w budowaniu przytulnej przestrzeni. Lampka akumulatorowa Livarno Home (59,99 zł/zestaw) to połączenie funkcjonalności i nowoczesnego designu. Wyposażona w dotykowy panel oraz możliwość zasilania sieciowego, zapewni wygodne i dyskretne źródło światła – doskonałe zarówno do czytania, jak i jako element dekoracyjny.

Warto też sięgnąć po samoprzylepną taśmę LED dostępną w dwóch długościach: 3 m – 34,99 zł/zestaw i 10 m – 49,99 zł/zestaw, wyposażoną w czujniki ruchu, efekt zmierzchu lub audio, pozwalającą stworzyć magiczną iluminację.

