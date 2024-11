Nowa sieć dyskontów w Polsce! Rośnie konkurencja dla Biedronki i Lidla

Hipermarkety Auchan zamieniają się w dyskonty

Polacy kochają zakupy w dyskontach, bo mogą liczyć niskie ceny i promocje. Teraz Biedronka i Lidl mają konkurenta, bo sklepy dyskontowe wprowadził Auchan Retail Polska. Dwa testowe hipermarkety konceptu Atac Hiper Discount by Auchan, otwarte zostały na początku listopada 2024. w centrach handlowych M1 w Poznaniu i w Zabrzu. Każdy ze sklepów liczy ok. 6 tys. metrów kw. powierzchni, a więc jest mniejszy od dotychczasowych hipermarketów Auchan, które działają w ich miejscu). Oba sklepy posiadają po osiem kas tradycyjnych oraz po 10 kas samoobsługowych.

Inicjatywa jest spójna z długofalową strategią Auchan w Polsce, zgodnie z którą sieć stale dywersyfikuje swoje formaty sprzedażowe i dostosowuje je do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów oraz rynkowych trendów. Nowy koncept wpisuje się także w politykę niskich cen konsekwentnie realizowaną przez Auchan w trosce o siłę nabywczą polskiego konsumenta – informuje Wirtualnemedia.pl Auchan Retail Polska.

Promocje i rabaty w Atac Hiper Discount

Nowe sklepy Atac Hiper Discount by Auchan zachęcają do zakupów niskimi cenami czy obniżonymi hurtowymi rabatami przy zakupie większej ilości takich samych produktów. Jak podaje biuro prasowe Auchan, oferta Atac Hiper Discount to ok. 13 tys. artykułów, z czego 60 proc. stanowić będą produkty spożywcze, a 40 proc. produkty, takie jak kosmetyki, artykuły pielęgnacyjne czy środki czystości.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy powstaną kolejne sklepy. Marka sklepów Atac Hiper Discount by Auchan powstała w Rumunii. Firma Auchan Retail Polska jest właścicielem ponad 100 sklepów - hipermarketów i supermarketów Auchan i sklepu autonomicznego Auchan Go. Pod szyldem Auchan działają też sklepy franczyzowe oraz sklep internetowy.