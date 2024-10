Nowa sieć sklepów wkracza do Polski. Zagrozi Pepco i Action?

Nowy sklep w Polsce

W Polsce swój sklep uruchamia popularna w Azji sieć MR.DIY. Założycielem marki jest malezyjska firma, która weszła na rynek w 2005 roku. Pierwszy pod jej szyldem był prosty sklep z narzędziami. Dziś to już ponad 4000 placówek w 12 krajach, dotąd głównie na rynku azjatyckim. Teraz firma wkracza do Polski. Sklepy MR.DIY. są już w Malezji, Tajlandii, Brunei, Indonezji, Singapurze, ba Filipinach, Wietnamie, Kambodży, Indiach i Bangladeszu oraz Turcji i Hiszpanii.

Wiadomo już, w których polskich miastach pojawią się sklepy azjatyckiej sieci? Wszystko wskazuje na to, że na początek azjatycka sieć handlowa stawia na Zabrze, Kraków, Piotrków Trybunalski i Bielsko-Białą.

Czy sieć marki R.DIY. będzie zagrożeniem dla innych podobnych sklepów z artykułami do domu jak Action, KiK czy Pepco? Biorąc pod uwagę póki co ilość sklepów, to nie stanowi ona żadnego zagrożenia. Ale nie wiadomo, jak rozwinie się w Polsce.

Co konkretnie można będzie znaleźć na półkach sklepów sieci MR.DIY? Przede wszystkim asortyment sklepu to wyposażenie domu, mieszkania oraz artykuły do remontów i ogrodu. Średnia powierzchnia większości sklepów to 900 m2.

Potrzebni pracownicy do sklepu

W związku z otwarciem nowych sklepów oczywiście potrzebna jest do nich załoga. Sieć w ciągu trzech lat planuje zatrudnić w sklepach zlokalizowanych na terenie Polski nawet do 1 tys. pracowników. Liczba ta obejmuje zarówno pracowników sklepów, magazynu, jak i biura oraz administracji. Przedstawiciel marki, Leo Gan, ogłosił, że do końca pierwszego kwartału 2025 roku MR.DIY zamierza otworzyć w Polsce łącznie 10 sklepów.

