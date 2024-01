Nowa siła na scenie politycznej! Rzucają wyzwanie partiom

Przygotowania do powstania Koalicji Samorządowej. Zapowiedź startu w wyborach

Przygotowania trwały od wielu miesięcy, do OKS dołączali kolejni członkowie i organizacje lokalne, pozycja samorządowców sukcesywnie rosła. Dziś widać efekt tych przygotowań: powstaje ogólnopolski komitet wyborczy Koalicja Samorządowa, czyli jedna lista, skupiająca samorządowców, dla których ważniejsze od partyjnych walk i sporów jest dbanie o dobro mieszkańców.

”Koalicja Samorządowa zrzesza ludzi niezależnych, samorządowców, społeczników i aktywistów. Ludzi odważnych! Ogłaszamy dziś start w wyborach samorządowych i chcemy wziąć w nich udział jako samorządowcy, biorąc odpowiedzialność za samorządową cześć Polski. Chcemy być daleko od polityki a blisko mieszkańców.” - mówi lider ruchu, Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego.

Stanowisko Koalicji jest jasne: nadchodzące wybory są wyborami samorządowymi, dlatego to samorządowcy powinni odegrać w nich główną rolę partie mają co robić w parlamencie i w naprawianiu państwa. Samorządy powinny odejść od polityki i zająć się tym, do czego są powołane, czyli sprawami mieszkańców.

Program Koalicji Samorządowej: kwestie lokalne z dala od ogólnopolskich

„Samorządowcy są daleko od ogólnopolskiej polityki. Od tej, którą znacie z mediów, od tej, która wzbudza dużo emocji. My działamy lokalnie z myślą o mieszkańcach. Zamierzamy wystawić listy we wszystkich regionach, bo to jest czas, w którym możemy połączyć siły. Zapraszamy do współpracy!” – dodaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, wiceprzewodniczący zarządu krajowego OKS.

Równolegle do działań wokół komitetu wyborczego, trwają prace nad programem Koalicji w nadchodzących wyborach. Ogólnopolski program Koalicji Samorządowej przygotowywany jest zgodnie z wyznaczonymi kierunkami:

samorządność i decentralizacja

edukacja

ekologia

zdrowie i bezpieczeństwo

zdrowe finanse samorządowe

Koalicja Samorządowa - federacja 30 organizacji z doświadczeniem lokalnym

Pytany o zaangażowanie polityczne samorządów w kampanię parlamentarną Tadeusz Czajka odpowiedział: „Koalicja Samorządowa wspierała w tych wyborach demokratyczną opozycję, ze względu na to, że poprzednia władza centralizowała Polskę, a jednym z celów koalicji samorządowej jest budowanie niezależności samorządów”.

OKS działa od 2021 r. skupia blisko 30 organizacji samorządowych na terenie kraju. Samorządowcy od początku działalności prowadzą działania na rzecz wzmacniania i obrony samorządności na różnych szczeblach, kierując się troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.

