Nowa strategia obrony polskiej cyberprzestrzeni

Nowe dopłaty do zboża. Minister rolnictwa ma do rozdania 2 mld złotych

– Walka z dezinformacją to w XXI w. jeden z kluczowych elementów odpowiedzialności dla NASK-u, dla obywatela, dla bezpieczeństwa – mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski. - Walka z dezinformacją powinna się odbywać w sposób przejrzysty. Sytuacja w Polsce była opowieścią o dezinformacji, ale nie była realizowaniem tego podstawowego postulatu – walki z dezinformacją. Chcemy to zmienić.

Dezinformacja dzieli społeczeństwo

Nieprawdziwe informacje szerzone w sieci służą m.in. polaryzacji społeczeństwa. W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych jest to szczególnie istotne. Jeśli w tym czasie zauważymy coś niepokojącego, możemy zgłosić taki incydent na stronie incydent.cert.pl. Jak podkreślali Magdalena Wilczyńska oraz Krzysztof Gawkowski, tu konieczna jest współpraca społeczeństwa oraz instytucji, a także edukacja na temat cyberbezpieczeństwa, w szczególności seniorów.

– Kilka tygodni temu przedstawiliśmy dowody, które potwierdzały, że działanie dezinformacji w NASK-u miało bardziej charakter polityczny niż operacyjny, aby ścigać przeciwników politycznych, a nie odpowiadać na rzeczywiste zagrożenia m.in. te hybrydowe, te związane z zagrożeniami dotyczącymi wojny w Ukrainie, płynącymi ze strony Federacji Rosyjskiej. Zamykamy ten okres. Przebudowujemy Centrum dotyczące przeciwdziałaniu dezinformacji, a przede wszystkim odpowiadamy na zapotrzebowanie społeczne, jak powinna ta walka z dezinformacją wyglądać. – mówił Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji.

Bezpieczeństwo przed wyborami

Aby skutecznie móc bronić polską przestrzeń informacyjną w okresie zbliżających się wyborów samorządowych i prezydenckich, konieczna jest świadomość aktualnych zagrożeń. Kolejny krok to realizowanie skutecznej strategii obronnej. Nowa Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK przedstawiła stan polskiej infosfery tuż przed wyborami samorządowymi. Magdalena Wilczyńska opowiedziała też o strategii działań i kluczowe punktach w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego (6-9 czerwca) i wyborów prezydenckich (wiosną 2025 r.). Misją NASK jest zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w kraju, szczególnie w momencie tak ważnym dla demokracji jak wybory.

– Działania związane z bezpieczeństwem wyborów to tylko element nowego podejścia Ministerstwa Cyfryzacji i NASK do walki z dezinformacją. Podczas dzisiejszej konferencji ogłaszamy nową strategię obrony polskiej przestrzeni informacyjnej i nakreślamy najważniejsze zmiany. Potrzebujemy nowego podejścia do walki z dezinformacją i chcemy być w tym zakresie liderem. – powiedział Krzysztof Gawkowski podczas dzisiejszej konferencji.

Transparentność i niezależność od polityki

– Walka z dezinformacją musi być – i pod moim kierownictwem będzie niezależna od wpływów czy nacisków politycznych, choć oczywiście analiza treści o charakterze politycznym pozostanie jednym z ważnych obszarów naszych badań. Zawsze będzie jednak inicjowana przez NASK, a nie przez podmioty zewnętrzne, które chciałyby zlecić nam jakieś konkretne działania. – podkreśliła Magdalena Wilczyńska, Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK. Nowa strategia w walce z dezinformacją obejmuje 11 aspektów:

Niezależność polityczną Interdyscyplinarny zespół ekspertów Analizę wzorców zachowań Stosowanie technik tzw. białego wywiadu Utrzymanie Rapid Alert System Dokładną analizę dezinformacji zewnętrznej Lepszą analizę dezinformacji wewnętrznej Szybką i dobrowolną wymianę informacji Weryfikację treści multimedialnych Edukację, zwłaszcza szczególnie narażonych grup społecznych Szybką ścieżkę kontaktu z platformami

Od momentu objęcia przez Magdalenę Wilczyńską stanowiska Dyrektorki Pionu Ochrony, czyli 11 marca, uruchomiono wiele inicjatyw m.in. skupienie się na badaniu nie tylko samych fałszywych narracji, ale głównie ich źródeł i rozpowszechniających je środowisk. Opracowywane są też lepsze procesy weryfikowania informacji, zwłaszcza w kwestii wyborów. Dzięki tym działaniom polska cyberprzestrzeń będzie odporniejsza na wpływ fałszywych narracji, w najbardziej newralgicznym momencie – w okresie wyborów prezydenckich.