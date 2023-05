Nowa waloryzacja emerytur! Ekstra 200 zł dla najuboższych seniorów [TABELA]

Nowa waloryzacja emerytur! Ekstra 200 zł dla seniorów

W czasach gigantycznej drożyzny emeryci i renciści liczą każdy grosz. Dlatego waloryzacja emerytur jest tak bardzo istotna. Emeryt pobierający najniższe świadczenie po waloryzacji może liczyć na 1821 zł. To znaczy, że zyska 233 zł! Seniorzy pobierający emeryturę w wysokości np. 2700 zł po waloryzacji na ich konto wpłynie 3097 zł - czyli zysk w wysokości 397 zł. Emeryci pobierający świadczenia rzędu 4000 zł lub 5000 zł rozbiją bank! Po waloryzacji mogą liczyć na zysk sięgający ponad 500 zł, a nawet 700 zł. Waloryzacja emerytur to wyjątkowo dobra wiadomość dla wszystkich seniorów, którzy odczuwają rosnące ceny w sklepach, czy w aptekach.

Skąd takie kwoty podwyżek? To efekt najnowszych danych GUS. Według Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w kwietniu wyniosła 14,7 proc., a ta przekłada się na wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. By wynik był pełny, to do podanej inflacji należałoby jeszcze dodać wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Inflacja natomiast w tym wypadku jest wyższa niż wzrost płac. W teorii i praktyce płaca realna rośnie wtedy, gdy pensja na koncie jest coraz wyższa, a ceny w sklepach i kwoty na rachunkach za prąd czy wodę pozostają bez zmian lub wzrost płac jest wyższy niż tempo wzrostu poziomu cen. Dlatego wskaźnik waloryzacji emerytur i rent może wynieść właśnie 14,7 proc.

