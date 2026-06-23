Podlaski Bon Turystyczny (3 tys. voucherów po 300 zł) rozeszły się w rekordowe 152 sekundy, świadcząc o ogromnym zainteresowaniu.

Program przyciągnął turystów z całej Polski, z czego niemal 1/3 bonów trafiła do mieszkańców Mazowsza.

Warunkiem skorzystania z bonu było zaplanowanie co najmniej 3 noclegów w regionie między 1 lipca a 31 sierpnia w obiektach partnerskich.

Jesienią program powróci jako "czek turystyczny" z budżetem 2,5 mln zł, współfinansowany przez państwo i z dedykowanymi środkami dla seniorów oraz rodzin wielodzietnych.

Podlaski Bon Turystyczny rozszedł się w 152 sekundy

Ogromna liczba chętnych i zaledwie kilka minut na zdobycie wsparcia – tak wyglądał kolejny nabór do programu Podlaski Bon Turystyczny. W tegorocznej odsłonie programu przygotowano 3 tys. voucherów o wartości 300 zł każdy. Łączna wartość wsparcia wyniosła 900 tys. zł. O przyznaniu bonu decydowała kolejność zgłoszeń, dlatego zainteresowani musieli działać błyskawicznie.

Cała pula została wyczerpana po zaledwie 2 minutach i 32 sekundach od rozpoczęcia naboru. Jak poinformowali organizatorzy, w kulminacyjnym momencie stronę obsługującą zgłoszenia odwiedzało około 11 tys. użytkowników. Jednocześnie nie odnotowano problemów technicznych ani zakłóceń działania systemu.

Bony turystyczne przyciągnęły mieszkańców całej Polski

Z danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wynika, że największą grupę beneficjentów stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy wygenerowali niemal jedną trzecią wszystkich bonów. Program ma zachęcać turystów do odwiedzania regionu oraz wspierać lokalną branżę turystyczną. To odpowiedź na skutki trudnej sytuacji geopolitycznej w rejonie granicy z Białorusią. Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że celem jest promowanie Podlasia jako bezpiecznego i atrakcyjnego kierunku wypoczynkowego.

Warunki uzyskania bonu turystycznego

O wsparcie mogły ubiegać się osoby deklarujące pobyt obejmujący co najmniej trzy noclegi. Wyjazd musi zostać zrealizowany między 1 lipca a 31 sierpnia. Dofinansowanie można wykorzystać wyłącznie w obiektach uczestniczących w programie. Samorząd województwa zdecydował się wcześniej zwiększyć pulę środków przeznaczonych na letni nabór, przesuwając część funduszy z edycji wiosennej i jesiennej.

Jesienią ruszy czek turystyczny

To nie koniec wsparcia dla turystów. Jesienią program przejdzie istotną zmianę i będzie funkcjonował jako czek turystyczny, współfinansowany przez państwo. Nowy program ma dysponować budżetem wynoszącym aż 2,5 mln zł. Część środków zostanie przeznaczona specjalnie dla seniorów oraz rodzin wielodzietnych, co ma zwiększyć dostępność wsparcia dla tych grup.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026