Nowe ceny maksymalne paliw. Zaskakujący ruch. Tyle zapłacimy za benzynę i diesla [22.04.2026]

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-04-21 12:06

Minister Energii Miłosz Motyka podał maksymalne stawki za litr paliwa, które będąobowiązywały w środę, 22 kwietnia. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł. To kolejna obniżka względem ostatnich urzędowo ustalonych cen. Zaskoczeniem może być też cena benzyny 98 i oleju napędowego.

Donald Tusk i Miłosz Motyka na tle stacji paliw Orlen z tablicą informacyjną o cenach. Fotografia symbolizuje decyzje rządu dotyczące stawek paliw w Polsce, o których przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Super Express (3) Donald Tusk i Miłosz Motyka na tle stacji paliw Orlen z tablicą informacyjną o cenach. Fotografia symbolizuje decyzje rządu dotyczące stawek paliw w Polsce, o których przeczytasz na Super Biznes.

Ceny maksymalne paliw. Zaskakujący ruch. Tyle zapłacimy za benzynę i diesla [22.04.2026]

Minister energii Miłosz Motyka około południa podał nowe ceny maksymalne, które zaczną obowiązywać w środę, 22 kwietnia, o północy. Stacje benzynowe nie będą mogły sprzedawać paliw powyżej tych stawek. Tyle zapłacimy za litr:

  benzyny 95 - 5,95 zł,
  • benzyny 98 - 6,50 zł,
  • oleju napędowego - 6,75 zł.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna cena ustalana przez ministra energii zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Rząd chwali się, że 3 miliardy złotych miesięcznie pozostają w portfelach polskich rodzin i polskich przedsiębiorców dzięki wprowadzeniu pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. – Dzięki działaniom polskiego rządu, Polska ma dziś najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej - dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Ceny paliw są niższe o około 20% niż przed wprowadzeniem programu CPN – czytamy na stronie Ministerstwa Energii.

Tusk obniża ceny paliw, a Niemcy masowo ruszają do Polski. Ile naprawdę można zaoszczędzić?
Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki – podkreśla Minister Energii Miłosz Motyka.

Horrendalne ceny paliw w Warszawie. Nawet powyżej 7 zł za litr
