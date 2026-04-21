Ceny maksymalne paliw. Zaskakujący ruch. Tyle zapłacimy za benzynę i diesla [22.04.2026]

Minister energii Miłosz Motyka około południa podał nowe ceny maksymalne, które zaczną obowiązywać w środę, 22 kwietnia, o północy. Stacje benzynowe nie będą mogły sprzedawać paliw powyżej tych stawek. Tyle zapłacimy za litr:

benzyny 96 - 5,95 zł,

benzyny 98 - 6,50 zł,

oleju napędowego - 6,75 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna cena ustalana przez ministra energii zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Rząd chwali się, że 3 miliardy złotych miesięcznie pozostają w portfelach polskich rodzin i polskich przedsiębiorców dzięki wprowadzeniu pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. – Dzięki działaniom polskiego rządu, Polska ma dziś najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej - dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Ceny paliw są niższe o około 20% niż przed wprowadzeniem programu CPN – czytamy na stronie Ministerstwa Energii.

Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki – podkreśla Minister Energii Miłosz Motyka.

Horrendalne ceny paliw w Warszawie. Nawet powyżej 7 zł za litr